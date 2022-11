Darán batalla durante la discusión del presupuesto, asegura Carolina Viggiano

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 5 (EL UNIVERSAL).- Si bien la oposición en la Cámara de Diputados no es mayoría, eso no significa que los legisladores no den la batalla durante la discusión presupuestal, dijo la secretaria general del CEN del PRI, Carolina Viggiano Austria, quien destacó que los legisladores del tricolor señalarán los rubros que quedan con cero presupuesto como en el caso del campo, la educación, la salud y la infraestructura carretera e hidráulica.

"Hoy la demanda es muy concreta: los mexicanos reclaman que se les devuelvan los programas sociales, más y mejores carreteras y caminos rurales, medicinas gratuitas y atención médica, estancias para mujeres víctimas de violencia y comedores comunitarios en apoyo de la precaria economía de las familias mexicanas", dijo.

En la sede del PRI en Guerrero, señaló que la unidad del partido no se da por decreto, se construye día a día con diálogo para alcanzar acuerdos para dar respuesta a las necesidades de los mexicanos que hoy demandan mejores condiciones de vida.

Durante la Asamblea informativa del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año, la dirigente partidista reconoció que el presupuesto es el instrumento más importante de la política económica del país, porque es ahí donde se delinean las acciones de desarrollo con la construcción o rehabilitación de escuelas, clínicas y hospitales, caminos rurales, carreteras y en general para apoyar al campo mexicano.

Sostuvo que actualmente, es necesario tener mayor acceso a mínimos de bienestar, pagar menos por el precio de la gasolina, de la luz; mayor acceso a medicamentos a bajo precio para el tratamiento de sus enfermedades que el gobierno federal no ha sido capaz de otorgar y que fue una de sus principales ofertas de campaña y que a cuatro años de distancia no han podido cumplir.