Darán visa humanitaria a migrantes abandonados en caja de tráiler

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 7 (EL UNIVERSAL).- Los migrantes centroamericanos de cuatro países, que fueron abandonados por los "polleros" el sábado en la caja de un tráiler, en la carretera estatal 50 de Monclova, recibirán visas humanitarias anunció el Instituto Nacional de Migración (INM).

Los indocumentados que trataban de llegar a los Estados Unidos, en busca de trabajo y una mejor vida, dijeron ser originarios de Nicaragua, Guatemala, Honduras y Cuba.

Además de una mujer de quien se desconoce su nacionalidad y siete niños o menores, cuyas edades no fueron dadas a conocer, ni tampoco si viajaban solos o acompañados.

El INM también aseguró que se hará cargo de la repatriación y los gastos para trasladar de regreso a Nicaragua, su país de origen, del cuerpo de la joven de 20 años embarazada que murió junto con su bebé de casi ocho meses de gestación.

Clorinda, quien presentaba un cuadro de deshidratación grave, falleció el domingo en la madrugada, debido a un paro respiratorio grave.

Ella murió en el Hospital General de Zona (HGZ) No.7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Monclova, donde fue internada y atendida de urgencia.

A través de un boletín de prensa el Instituto dependiente de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) condenó que los llamados "guías", mejor identificados como "polleros" lucren con personas necesitadas.

Lo peor es que las abandonen a su suerte en condiciones donde ponen en peligro su vida, subrayó.

Ante lo ocurrido en Monclova ofreció: "La autoridad migratoria entregará tarjetas de visitante por razones humanitarias a todas las personas rescatadas, entre ellos quienes fueron hospitalizados, la mayoría por deshidratación.

Migración aseguró que también ayudará y dará auxilio humanitario a los demás extranjeros.

A los que se bajaron del tráiler y se dispersaron en la zona donde los traficantes los abandonaron.

Según los primeros datos de autoridades en la caja del tráiler, que tenía como destino la zona fronteriza de Acuña o Piedras Negras, Coahuila, iban hacinados unos 160 extranjeros.

El domingo el INM reveló que son menos, según las cifras que proporcionó.

Son 47 personas de Nicaragua, 6 de Honduras, 3 Guatemala 7 de Cuba, y una muchacha que no ha dicho de donde es, así como 7 menores.

En total se contabilizan 64 inmigrantes; 38 hombres, 19 mujeres y 7 niños, los menores son resguardados por el estado a través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-Coahuila).

La cifra oficial indica que si eran como 160, casi 100 centroamericanos habrían huido del lugar.

Según fuentes locales el chofer de la unidad fue detenido por la policía y junto con el tráiler quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJ) de Coahuila, que aún no ha confirmado la detención.

Migración destacó que en el operativo de rescate de los centroamericanos participaron paramédicos de la Benemérita Cruz Roja de Monclova.

Fueron ellos quienes en ambulancias trasladaron, a clínicas y hospitales de Monclova, a los inmigrantes que necesitaban atención médica de urgencia.

Así como elementos de la Policía Municipal que fueron los primeros respondientes, Policía Civil y Gobierno de Coahuila.

También colaboró en el operativo de rescate personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).