David Monreal agradece a AMLO apoyo ante violencia en Zacatecas

Ante el incremento de la incidencia delictiva en la entidad, el gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila expresó su gratitud al presidente Andrés Manuel López Obrador y su Gabinete por la acciones para recuperar la paz y la esperanza en la entidad.

"Gracias por venir a Zacatecas a darnos bríos, valor y esperanza, vamos a luchar con el corazón por venir a expresar este compromiso de que en Zacatecas no estamos solos".

En la conferencia de prensa del titular del Ejecutivo, en las instalaciones del 52 Batallón de Infantería de Guadalupe, Zacatecas, el mandatario local expresó que la seguridad desde hace tiempo dejó de ser un asunto de estado, hoy es un asunto de todos.

"Por eso seguiré llamando a los líderes religiosos, a los libres pensadores, a los sectores productivos poblacionales, empresarios, campesinos, jóvenes, mujeres, para recuperar valores, principios cama para profesar amor, respeto a nuestra patria, a la naturaleza, a los derechos humanos, es un buen momento para nuestra patria y para Zacatecas".

Señaló que en el caso de la entidad la herencia neoliberal dejó caminó por eso ha costado revertir la inseguridad, pero en el caso de Zacatecas si no fuera por los programas sociales y las remesas no había estabilidad en el estado.