De 5 mil mexicanos muertos en este año solo 5 son periodistas: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes que son cinco y no siete, los periodistas asesinados en México, y manifestó que pese a que aunque son malas las comparaciones, de los 5 mil mexicanos que han sido asesinados por homicidio doloso, solo cinco son periodistas.

En conferencia de prensa matutina en las instalaciones de la 36 Zona Militar, el titular del Ejecutivo federal indicó que suman siete agresiones y que los cinco periodistas, en cuatro ya suman 14 detenidos.

"¿Qué significa este hecho lamentable, que pierdan la vida cinco periodistas? Son muy malas las comparaciones, más cuando se trata de vidas humanas, pero para tener una idea, en este tiempo, en estos dos meses y medio, lamentablemente han perdido la vida cerca de cinco mil mexicanos —han sido asesinados—, y de esos 5 mil, cinco periodistas; y además, que no tienen que ver con actos represivos del Estado, porque ya el Estado no viola los derechos humanos, como era antes.

"En el caso de los periodistas, estamos hablando de cinco periodistas asesinados en lo que va del año, lamentablemente. Además de estas muertes, que nos producen tristeza y que sólo en un caso no tenemos detenidos, de cinco homicidios a periodistas, 17 detenidos", dijo.

"¿No son siete?", se le preguntó.

"Sí, cinco. En total son siete agresiones y cinco asesinatos. Y de los cinco —también ya lo dije, pero vuelvo a subrayar— en cuatro casos hay 17 detenidos".

Acompañado por el gobernador y por integrantes de su gabinete de seguridad, el Mandatario federal adelantó que hoy viernes y el próximo jueves se dará a conocer un informe sobre el avance de estos homicidios a representantes de los medios de comunicación.