De aprobarse reforma a la Ley de Hidrocarburos habrá gasolinazo, asegura senador panista

De aprobarse las reformas a la Ley de Hidrocarburos que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador habrá gasolinazo y una serie de amparos en contra de dicha legislación, advirtió el senador Erandi Bermúdez Méndez (PAN).

El coordinador en funciones de la bancada de Acción Nacional en el Senado consideró que esta propuesta viola el artículo 28 constitucional que prohíbe las prácticas monopólicas del Estado, además de que atenta contra la libre competencia económica.

Argumentó que es inviable darle todo el control a Petróleos Mexicanos (Pemex), porque la empresa productiva del Estado no tiene la capacidad técnica de operación y podría poner en riesgo no sólo la seguridad energética, sino también la protección de la seguridad de los trabajadores y ciudadanos.

"Se prevé una serie de amparos que se van a venir después de esta aprobación. Es nuevamente una cerrazón del Presidente de no cumplirle a los ciudadanos lo que prometió en campaña (bajar la gasolina). Recordemos que para que los precios del mercado puedan estar a la baja se necesita la ley de competencia", dijo.

Ante la probabilidad de que dicha reforma sea abordada por el Pleno del Senado el próximo jueves 22, Bermúdez Méndez expresó que la premura del grupo mayoritario responde a la inminente reconfiguración de la Cámara de Diputados después de las elecciones del 6 de junio.

"Todo parece indicar que el día jueves se va a dictaminar esta Ley de Hidrocarburos. Lo que pasa es que los números ya no les dan para poder tener la mayoría simple en la Cámara de Diputados a partir del primero de septiembre, y por eso el Presidente está apurando todas estas baterías legislativas para tener el control de la ley y de estos órganos", dijo.