¿De dónde son los gobernadores que menos asisten a reuniones de seguridad?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró al dar a conocer el "quién es quién" de los gobernadores en materia de seguridad, no es para culpar a nadie, pero pidió a los mandatarios no delegar su responsabilidad.

"El propósito no es culpar a nadie sino informar y que los ciudadanos tengan todos los elementos, no ocultar nada, no maquillar cifras, decir la verdad...

"Pidiéndole a las autoridades locales que se apliquen también, muchos lo hacen, otros delegan, eso no recomendable, ese es el problema que más le preocupa a la gente y por eso debe tener toda la atención y hay veces que no se atiende de manera directa".

En su conferencia de prensa mañanera del titular del Ejecutivo, donde el Gabinete de Seguridad de un informe sobre los avances en la materia, el secretario de Seguridad Alfonso Durazo dio a conocer que los gobernadores de Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro son los que menos asisten a las Mesas de Coordinación Estatal de seguridad y en algunos casos la incidencia delictiva está al alza.

El presidente López Obrador aseguró que han avanzado en algunas de las 10 entidades -donde se concentra el mayor número de homicidios- pues han logrado disminución, y en otras ha sido más complejo y más difícil.

"Es el caso de Guanajuato en donde el principal problema que tenemos son homicidios, a veces Guanajuato nos representa hasta el 15% de los homicidios diarios en el país".

Por ello –dijo- la estrategia de su gobierno es reforzar la seguridad con acciones especiales.

Señaló que además debe revisarse el funcionamiento de los responsables de la seguridad pública: quiénes son los jefes de policía, quienes son los procuradores o fiscales, pues hay casos donde llevan mucho tiempo los jefes de policía y van muy bien las cosas, como en Yucatán donde el jefe de la Policía lleva más de 15 años y es bueno el resultado.

---Los gobernadores en las reuniones de seguridad

Los gobernadores de Campeche, Guanajuato, Tamaulipas, Michoacán, Aguascalientes, Querétaro son los que menos asisten a las Mesas de Coordinación Estatal de seguridad, acusó esta mañana el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño.

En la conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, el funcionario dijo que en contraste los que más van son la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la morenista Claudia Sheimbaun, y los mandatarios de Tlaxcala, Tabasco, Sinaloa y Nuevo León.

"La Ciudad de México está por encima, en virtud de que se llevan a cabo reuniones sábados y domingos.

Es importante decir que la coordinación de la mesa el gobernador o la autoridad civil del más alto nivel que puede ser el secretario de Gobierno o el secretario de Seguridad", señaló.