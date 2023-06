De la Fuente no manifestó interés de participar rumbo al 2024: AMLO

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 8 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el embajador Juan Ramón de la Fuente, es un buen profesional y un político responsable, pero no manifestó su interés de participar en el proceso interno de Morena rumbo al 2024.

"Él no manifestó interés, esto también depende la decisión que se va tomando".

En conferencia de prensa, el mandatario expresó que el embajador de México en la ONU es un muy buen profesional, un político responsable, que ha ayudado mucho a su gobierno como diplomático en Naciones Unidas, donde ha hecho un papel destacadísimo.

"Pero no manifestó interés en participar, los que ya han manifestado su interés son los que están: Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Adán Augusto López Hernández y del PT, Noroña y también Manuel Velasco del Verde".

El jefe del Ejecutivo federal reiteró que una vez que concluida su mandato, en septiembre de 2024, se retira y no participará nunca más en política.