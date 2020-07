De la prueba de COVID-19 a la ofrenda a Juárez, el viaje de López Obrador a EEUU

CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, viajará este martes para reunirse el miércoles con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por el arranque del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).



La visita, la primera de López Obrador al extranjero, le exige al mandatario mexicano cumplir con ciertas medidas como someterse a una prueba de COVID-19.

Estos son los principales detalles que se conocen al momento del viaje y su logística.

AVIÓN COMERCIAL

"Ya estamos preparados, ya sabemos cómo vamos a viajar, va a ser en avión de ruta, avión comercial", dijo López Obrador este lunes en su conferencia de todos los días.

Luego explicó que junto con su comitiva llegarán a Washington por la noche del martes y el miércoles cumplirán distintas actividades, como llevar ofrendas a Benito Juárez y a Abraham Lincoln, para luego dirigirse a la Casa Blanca, donde sostendrá encuentros y reuniones hasta la tarde-noche y regresará a México el jueves.

Sobre el traslado, dijo que "no hay necesidad de ir en un avión particular" y que si llega a utilizar aeronaves de la Fuerza Aérea o de la Secretaría de Marina solo será "en caso de urgencia".

SE SOMETE A PRUEBA

Antes de viajar, el mandatario mexicano se someterá a la prueba de la COVID-19, la cual se ha mostrado reacio a practicarse en distintas ocasiones, porque no lo ha considerado necesario.

"No me hago la prueba porque no tengo los síntomas", ha dicho López Obrador varias ocasiones a reporteros que lo han cuestionado.

"Si, me voy hacer la prueba, posiblemente hoy por la tarde y ya mañana, si es que alcanza (el tiempo) que me den el resultado, les informaría", avisó a medios y dijo que dará su conferencia del martes ya que viaja al mediodía.

Y esgrimió ante los reporteros: "No tengo ningún síntoma, no tengo tos seca, calentura (alta temperatura), cansancio, no tengo problemas de respiración".

Pero precisó que ahora que va a salir se va a practicar la prueba: "No puedo ir enfermo, sería irresponsable (...) si allá (en EE.UU.) también hace falta, de acuerdo al protocolo de salud, que yo me haga otra prueba, estoy dispuesto a hacerlo".

QUIENES INTEGRAN LA COMITIVA

Este día, López Obrador remarcó que su comitiva la integran la secretaria de Economía, Graciela Márquez; el canciller Marcelo Ebrard; el coordinador de Presidencia, Alfonso Romo, y el jefe de la ayudantía del presidente, Daniel Asaf.

Mientras que en Estado Unidos estará la embajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena.

Explicó que tras el viaje, la Secretaría de Relaciones Exteriores "va a informar completamente de todo lo sucedido" y él también dará una informe. Y descartó hablar en Estados Unidos de asuntos referentes a la "vida interna" en México.

SIN SU ESPOSA

Además, descartó que al viaje asista su esposa. "No, no me acompaña Beatriz (Gutiérrez Müller)", dijo este lunes López Obrador.

"Ya no hay familia presidencial. Ya no hay primera dama; ni siquiera, en mi caso, esposa que se pretenda postular para un cargo de elección popular", apuntó este lunes en Twitter la escritora, periodista, académica e investigadora.

LA ESTANCIA EN WASHINGTON

Sobre su estancia en Estados Unidos, López Obrador contó que el Gobierno estadounidense le ofreció a la comitiva mexicana un hotel con las habitaciones necesarias y seguridad y con todos los gastos pagados.

Recordó que la Casa Blair, una residencia para alojar a jefes de Estado dentro de la Casa Blanca, está en reparación. Y ante ambas opciones decidió quedarse "a descansar en la residencia oficial, en la embajada". "O sea que voy a estar en territorio mexicano en Washington", agregó.