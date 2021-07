De Ocotlán, Jalisco, asesinos del periodista Abraham Mendoza

El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, informó que los tres detenidos por el asesinato del periodista Abraham Mendoza Mendoza, son originarios de Ocotlán, Jalisco. El titular de la Fiscalía estatal señaló que el comunicador murió en un ataque directo cuando salía de un gimnasio de la colonia Gertrudis Bocanegra de Morelia. En su mensaje, López Solís informó que el crimen ocurrió a la una de la tarde de ayer, tras el reporte se movilizaron policías estatales y municipales en busca de los responsables.

Señaló que en el cruce de calzada La Huerta y Periférico Paseo de la República, fueron alcanzados y detenidos tres sujetos: José Wilbert G, Kevin P y Antonio G. Mencionó que los tres implicados dijeron ser originarios del municipio de Ocotlán, Jalisco, y que no cuentan con antecedentes relevantes. Lee también: Matan al periodista Abraham Mendoza en Michoacán Adrián López expuso que a los detenidos les aseguraron cuatro armas largas: dos cortas calibre .40, una corta calibre 9 milímetros y un arma larga.

El fiscal michoacano expuso que la institución a su cargo sigue varias líneas de investigación, sin revelar cuáles; aunque afirmó que ya hay avances en la indagatoria. No descartó la posibilidad de que el homicidio esté relacionado con la actividad periodística de Abraham Mendoza; pero aclaró que eso lo determinará la investigación. "El protocolo de investigación nos obliga a que desde el primer momento la perspectiva de la investigación se aborde en torno a la actividad periodística. A partir de ahí, con la exhaustividad que se deben realizar este tipo de investigaciones, se podrá confirmar o descartar esta aseveración, pero es el punto de partida", sostuvo.

A pregunta expresa Adrián López Solís reiteró que es muy poco el tiempo trascurrido, para poder que puedan determinar el móvil certero del homicidio. Reiteró que la actividad periodística era en la que la víctima se desenvolvía y que no hay lugar a dudas de su condición, en torno a este desempeño.

"Por tanto, nuestra obligación es abordar esta investigación desde esa perspectiva. Al margen de ello, el principio de exhaustividad también nos obliga a agotar todas las líneas de investigación", insistió López Solís. Adrián López aseguró que en la FGE no hay antecedentes de que el periodista Abraham Mendoza haya sido amenazado.

Agregó que tampoco hay registro de que Abraham Mendoza haya sufrido algún tipo de agresión que les permita ligar esos hechos, con el asesinato. Adrián López mencionó que a partir de la detención de los implicados, la FGE tiene hasta 48 horas para presentarlos ante un juez, junto con las pruebas necesarias para determinar su responsabilidad.