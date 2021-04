De refugio animal a basurero

Toluca, Méx.- En la laguna de San Pablo Autopan, en Toluca, también se resienten los estragos de la sequía. Lo que antes era considerado un refugio de patos y garzas, un sitio donde los agricultores de maíz captaban agua de lluvia que después era utilizada en la siembra, desde hace un año se convirtió en un río de basura y un cementerio de llantas abandonadas del que emana olor a podrido, en parte por el estiaje y el descuido de la población, coincidieron los habitantes.

En esta localidad otomí hay más de 5 mil vecinos, la mayoría se dedica al cultivo de maíz, nopal y habas, entre otros. A raíz de la falta de lluvias el panorama es desalentador, la basura prevalece y destaca el suelo árido, del que intentan alimentarse las aves que arriban a la zona.

De acuerdo con los pobladores, en este sitio desembocaba también el río Tejalpa, que arrastra agua del Nevado de Toluca. Es uno de los 12 bordos construidos por los habitantes de la zona para captar agua y regar sus sembradíos, solamente que ahora únicamente sirve como tiradero a cielo abierto, con poca agua, en la que incluso han llegado a flotar cuerpos de personas muertas.

Los pobladores admitieron que en gran parte el descuido de la gente abonó a las condiciones actuales del cuerpo de agua, donde destaca una especie de río de pet, botellas de agua, de refresco y bolsas de frituras, de las que las aves tratan de sacar alimento. Las llantas son la primera imagen que se observa en este lugar, donde el piso erosionado permite avanzar por donde antes había agua cristalina.

Si bien este sitio era importante para los vecinos de la zona norte de Toluca, la mayoría reconoció que ya no tiene remedio, por lo que prefieren que se seque por completo, pues aseguraron que además ha servido para arrojar cadáveres. "No sirve, si no tenemos agua nosotros en las casas, menos van a venir las autoridades a limpiar la laguna", comentan.