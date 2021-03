De Salinas a Calderón hubo una "degradación progresiva", insiste López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que en México en el periodo neoliberal de 1983 a 2018, además de caracterizarse por la desigualdad y la corrupción, hubo una degradación progresiva que afectó todos los terrenos, pero en especial la moral y la política.

En su conferencia de prensa, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo dijo que fue tal el grado de degradación que los expresidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón no pensaron que es inmoral o indebido haberse ido a trabajar, al concluir sus periodos, en las empresas que se beneficiaron en sus sexenios.

"Para que vean el grado de degradación que había, ¿ustedes creen que estaba consciente Zedillo, aceptar el empleo de la empresa de ferrocarriles que él mismo vendió? ¿Ustedes creen que pensó que eso era inmortal? Les aseguro que no lo vio inmoral", dijo el presidente.

"A Carlos Salinas ¿creen que le pareció inmoral entregar los bienes de la nación a sus allegados? ¡No! Creían que era la modernidad. ¿Creen que Fox consideró inmoral que se robaron la elección presidencial en 2006? No, si hasta lo presumía".

El presidente señaló que Calderón tampoco consideró inmoral trabajar en Iberdrola y recibir dinero de la empresa que tuvo un trato especial.

"Por eso hablo de decadencia. El problema es la corrupción y falta de honestidad", insistió.