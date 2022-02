De Samuel a Claudia, primera enfermera trans

Ciudad Juárez, Chih.- "Yo empecé en este hospital siendo Samuel García y durante mi etapa aquí empecé a hacer mi transformación", cuenta a El Universal Claudia Fernanda García García, de 38 años y quien es la primera mujer transgénero en ejercer la enfermería en un hospital público de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Con su uniforme blanco, su cubrebocas y su amor por la enfermería, Claudia relata que empezó a trabajar en el Hospital General hace 12 años, que considera su segunda familia, y hace dos años inició su transición. Estudió en la escuela de enfermería del Hospital de la Familia, de 2005 a 2008, donde se tituló como Técnico en Enfermería General. Después hizo su pasantía en el Hospital General y ahí mismo comenzó a laborar en 2009, donde siempre ha tenido respeto a su persona.

"Nunca he sufrido algún tipo de discriminación por parte de mis compañeros o mis jefes, y todo ha sido legalmente para evitar inconvenientes. Se me ha permitido mi cambio de género, mi cambio de credenciales, acta de nacimiento, CURP.

Dice que todo el proceso que ha realizado no la ha limitado a tener una buena relación con sus pacientes, quienes la han respetado e, incluso, desconoce si se dan cuenta. "La mayoría de mis pacientes me han visto como tal, he tenido un respeto por parte de los pacientes, no sé si saben o no, yo pienso que sí, se dan cuenta", agregó Claudia.