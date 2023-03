De suicidio a feminicidio, fiscalía de Quintana Roo acepta reclasificar caso de Agostina Jalabert

A-AA+

CANCÚN, QR., marzo 8 (EL UNIVERSAL).- La modelo argentina, Agostina Jalabert fue golpeada, torturada y víctima de una relación sexual no consensuada, antes de que su cuerpo, inerte, fuese hallado el pasado 18 de febrero, en el apartamento que compartía con su hermana y su pareja en Playa del Carmen, de acuerdo con la autopsia practicada por la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGEQR), que pese a tal evidencia clasificó el caso como un suicidio.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Edgardo y Germán Jalabert, padre y tío de la joven, hablaron con la prensa quintanarroense sobre el crimen y revelaron en videoconferencia que tuvieron que acudir a un perito en Argentina para que interpretara el contenido de la autopsia expedida por la FGE, la cual consigna que Agostina fue golpeada, quemada con cigarrillo –lo que equivale a tortura– y que su cuerpo mostraba signos de violencia sexual.

Con esos elementos la institución ha sido orillada a reclasificar el caso como feminicidio, luego de la intervención de la embajada y consulado de Argentina en México, solicitada por la familia de la joven que, pasado el shock de lo ocurrido, reaccionó, ubicando la omisión y negligencia de la institución para investigar debidamente el caso.

----Expareja, presunto feminicida; Agostina sufrió violencia emocional y "malos tratos"

La impericia de la FGE mantiene libre al probable responsable, un hombre identificado como Juan Manuel R., con el que Agostina había retomado una relación que inició en 2020, en Argentina.

Ambos rompieron en enero de 2021 al haber signos de violencia emocional y "malos tratos". La mamá de la joven, Carolina, lo definió hoy como un "perverso, cínico y narcisista", quien al parecer se ha marchado de México y se encuentra escondido, agregó Germán.

En marzo del 2021, luego de la ruptura, la joven viajó a Playa del Carmen, en donde residió prácticamente todo el año.

En 2022 volvió a Argentina, en donde permaneció algunos meses para luego retornar a Playa del Carmen, en septiembre de 2022. Su hermana le alcanzó, pero para diciembre de 2022 Juan Manuel también se instaló en su apartamento, luego de retomar su relación, de acuerdo con el relato de Edgardo y Germán.

La situación entre Agostina y su pareja volvió a tensarse. Candela, su hermana de 21 años, salió del departamento el 17 de febrero y, al retornar a la mañana siguiente, se topó con que la clave de la puerta estaba bloqueada.

Durante la noche anterior se escucharon disturbios en ese apartamento y la policía acudió en dos ocasiones, por reportes de vecinos.

Al reintentar ingresar al departamento, Juan Manuel le abrió la puerta. Candela entró y encontró el cuerpo de su hermana en el sanitario, atado del cuello a un toallero.

----Autoridades no acordonaron escena del crimen

Por la posición del cadáver y el dato de que Agostina había gritado algo parecido a "me quiero morir", la noche de los reportes, la Fiscalía asumió que había sido un suicidio, aunque los resultados de la autopsia sugerían un probable feminicidio.

La escena no se acordonó, ni se preservó. Juan Manuel no fue retenido, aun cuando en el apartamento había signos de pelea y él mismo presentaba lesiones. También se llevó celulares, incluido el de Agostina, con información que pudo ser clave en la investigación, expuso Betina Teuly, asesora legal de la familia.

----Agostina no tenía antecedentes de depresión

El cuerpo de la joven fue cremado el mismo día, pues el impacto de la familia era tal, que no dio tregua para reaccionar más acertadamente y solicitar un análisis más profundo, explicó Germán. Edgardo remarcó que la obligación de la institución era asesorarlos en el proceso, retener el cuerpo e investigar debidamente, con perspectiva de género.

Edgardo aseguró que no cabe la versión de que se trató de un suicidio, porque Agostina no tenía antecedentes de depresión, como señala la Fiscalía.

"Ella estaba muy bien, no se le veía depresiva para nada; estaba disfrutando de su vida en Playa del Carmen", sostuvo, al considerar que la Fiscalía "consciente de sus errores", está simulando un suicidio.

"No pueden sostener que fue un suicidio", manifestó Germán, al citar los resultados de la autopsia realizada por la propia institución, que les fue traducida a lenguaje llano por un perito en Argentina, para comprender los términos que explicaban la muerte de la joven.

"Lesiones corporales, traumatismo craneal, quemaduras de cigarrillo, compatibles con tortura y lesiones en áreas genitales indicativas de un abuso sexual de una relación sexual no consensuada", citó Germán, al referirse al informe.

----Reclasifican caso: pasa de suicidio a feminicidio

Con el caso abierto y la carpeta de investigación sin judicializar, el lunes pasado Betina Teuly se reunió con personal de la Fiscalía para solicitar formalmente la reclasificación del asunto, para que se indague por probable feminicidio.

El asunto ha sido turnado a la Mesa de Feminicidio y Violencia de Género, como debió ser en principio, en Cancún, comentó Teuly.

"Este caso fue a todas luces un feminicidio, desde el principio. En todos los protocolos habla de que toda investigación cuando hay una mujer muerta y hay un acompañante, su pareja sentimental, se debe investigar como un feminicidio hasta que se concluya qué pasó, principalmente cuando hay una simulación de suicidio. Este fue el caso, una simulación de suicidio", dijo.

Betina ha dicho que el vicefiscal aceptó que se abriese una carpeta de investigación paralela por la sustracción de pertenencias de Agostina, que involucra a agentes ministeriales que estuvieron a cargo de la recopilación de evidencias.

Tanía Ramírez y Mónica Fernández, de la colectiva feminista "Siempre Unidas", que han dado acompañamiento a la familia de Agostina, indicaron que no es el único caso al que la Fiscalía intenta "dar carpetazo" y pidieron a la gobernadora, "Mara" Lezama, acciones concretas y "no simulaciones".

Conforme al Informe Sombra que han elaborado desde hace dos años, se contabilizaron en 2021, 53 feminicidios; en 2022, 52 y en lo que va del año hay dos casos.

En suma, las víctimas son mujeres mexicanas, pero también extranjeras, provenientes de Colombia, Rusia, Rumania u otros países, quienes carecen de redes de apoyo aquí.

Las activistas subrayaron que la familia no debería estar investigando, pues ello es obligación de la autoridad. Germán y Edgardo agregaron que en las indagatorias ha habido "mucha desidia", con un manejo "a la ligera" y "una velocidad incompatible con la búsqueda de la verdad".