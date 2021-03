"De todos modos voy a ser gobernador"

Chilpancingo, Gro.- Félix Salgado Macedonio amagó con que, si no se le restituye su candidatura al gobierno de Guerrero, Morena se quedaría sin abanderado y no habría condiciones para el desarrollo de las elecciones.

"Aquí el INE se picó el ojo porque no nos conocen, Guerrero tiene historia y nomás que nos diga si quiere elecciones el 6 de junio o no... que nos diga", dijo.

"Se los decimos de una vez, no va a haber elecciones en Guerrero y en el Congreso van a mandar a un gobernador interino, y ese gobernador interino va a convocar a una nueva elección en un término de seis meses y, de todos modos, voy a ser el gobernador de Guerrero, ¿para qué le dan vueltas? Yo no voy para atrás, todo para adelante", dijo Salgado Macedonio en un comunicado.

Salgado Macedonio insistió en que nunca fue precandidato: "Morena nunca me eligió precandidato y si el INE tiene un documento donde Morena oficialmente me haya elegido precandidato, entonces me retiro, pero el INE no tiene ningún documento. El INE se pasó de vivo, se pasó de tueste y cree que nos va a agarrar mansitos, eso es lo que cree el INE".

En Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Iguala, Tlapa, Altamirano, Zihuatanejo y Ometepec, en las nueve juntas distritales del INE, sus simpatizantes protestaron.