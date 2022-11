Debajo de la polarización hay odio; se requiere diálogo, según Coparmex

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 10 (EL UNIVERSAL).- En momentos en que se registran ataques entre los que están a favor y en contra de la marcha por el INE, el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dijo que la polarización que vive el país refleja odio y para revertirlo se requiere diálogo.

Para el líder del sindicato patronal, "de la polarización aprendimos que no es solo la consecuencia, es el síntoma, lo que está abajo es el odio y lo que tenemos que hacer ante la polarización es el diálogo, es escuchar al otro, es no desechar las ideas, no invalidar esas ideas que no coinciden con las mías, el tender puentes de comunicación, es lograr encontrar esos puntos de coincidencia en lugar de detenernos en las diferencias".

Añadió que "si queremos un México más democrático tenemos que tener mayor participación ciudadana, y si queremos un México más libre tenemos que aprender a escuchar al que piensa diferente".

Durante el Encuentro por México 2022, el Presidente de la Coparmex afirmó que luego de pedir la opinión de diversos sectores del país hay consenso de que "si queremos un México seguro, necesitamos que se aplique la justicia, que acabe la impunidad".

Por eso, la Coparmex impulsa un Modelo de Desarrollo Inclusivo que tiene una visión de tener "un mejor México, ese México que sea más justo, en donde disminuya la pobreza y la desigualdad; un México más libre en donde podamos tener esta libertad de expresión, la libertad de emprender, la libertad de educar, la libertad de elegir".