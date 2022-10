Debate de Reforma Electoral inicia esta semana, confirma Ignacio Mier

A-AA+

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco, confirmó que esta semana iniciará la discusión de la reforma político electoral, la cual aseguró "es fundamental para dar continuidad al proceso de Transformación".

El también presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, señaló que se trata de un momento trascendental "para que México consagre y viva realmente como un país democrático".

Aseveró que la única vía para lograrlo, "es que las autoridades electorales sean verdaderos garantes de un sistema político, en el que el pueblo elige".

Por ese motivo, el diputado guinda advirtió que la propuesta de reforma político electoral que se espera sea discutida la siguiente semana, en Comisiones Unidas de Gobernación, Puntos Constitucionales y Reforma Político Electoral, será mixta, es decir con leyes secundarias y reforma constitucional.

"Hemos propuesto a los integrantes de la Coalición Juntos Hacemos Historia y a los otros partidos políticos que lo podamos hacer en un esquema mixto", manifestó.

Adelantó que lo que se pondrá en el texto de la Constitución, son tres conceptos irreductibles; tener un Instituto Nacional Electoral que no sea costoso; que sus integrantes sean electos democráticamente; y que se profundice realmente en la ciudadanización de los que integrarán el Consejo General de este órgano electoral.

Mier Velazco enfatizó que otro propósito que se cuidará especialmente en esta reforma, es la certeza de las acciones afirmativas, "que tanto los indígenas, como los afromexicanos, así como la comunidad LGBTTTIQ+ y las mujeres, se les garantice su participación de manera clara y expresa en la Constitución".

El legislador subrayó que el financiamiento a los partidos políticos debe hacerse con transparencia, "para acabar con cualquier oportunidad de lucrar con la pobreza o cometer fraudes".

Ante este panorama, el presidente de la Jucopo anotó que serán jornadas intensas que van a requerir de consensos y acuerdos, "sin que ello signifique renunciar a los valores, la dignidad y los principios de emanan del Movimiento de Regeneración Nacional". En otras cuestiones, el coordinador parlamentario adelantó que la siguiente semana las y los diputados también iniciarán la discusión del paquete económico, en la que comparecerán altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como, el procurador fiscal.

Asimismo, comentó que en esta ocasión no habrá miscelánea fiscal, dado que "no hay incrementos, no hay actualizaciones, simplemente es ajuste conforme a la inflación que reporta el Banco de México".