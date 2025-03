Intenso debate en el Senado por acusaciones de narco políticos

Con intercambio de acusaciones de "narco políticos" y "traidores a la Patria", senadores del PAN y de Morena protagonizaron un ríspido debate que obligó al presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, a decretar un receso para poner orden en la sesión.

El debate se originó por la presentación de un pronunciamiento contra los aranceles de Estados Unidos y en apoyo a la presidenta de la República, que leyó el presidente del Senado a nombre de las bancadas de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, lo que fue reprochado por la oposición.

Los senadores del PAN, PRI y PRD denunciaron que no se les tomó en cuenta para la elaboración del documento ni el texto se hizo de su conocimiento.

El pronunciamiento señala que, ante la decisión del gobierno de Estados Unidos de imponer aranceles de 25 por ciento a México, el Senado de la República condena "toda injerencia extranjera disfrazada de sanciones unilaterales" y expresa su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum.

El documento acusa que la política determinada por el gobierno de Estados Unidos es profundamente irresponsable. "Más allá de la ilegalidad y la improcedencia de su actuación, estas medidas arancelarias son el inicio de una absurda e indeseada guerra comercial que nada beneficia a nuestras naciones y a nuestros pueblos", apuntó.

La oposición exigió conocer el pronunciamiento, por lo que Fernández Noroña decretó un receso de 30 minutos para que el texto fuera socializado.

Al reiniciar la sesión, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, señaló que su fracción no puede suscribir un documento cargado de adjetivos y con expresiones incongruentes, ya que establece que el Senado apoya las medidas que anunciará la presidenta Claudia Sheinbaum el próximo domingo, sin conocer en qué consisten.

Los ánimos se encendieron cuando la senadora panista Lilly Téllez subió a tribuna para acusar a Morena de "narco partido".

"El castigo (de los aranceles) se debe a que los narcopolíticos de Morena se asociaron, valga la redundancia, con varios cárteles. No veo aquí al senador (Alejandro) Esquer, la oreja de AMLO, pero quiero decirle que los mexicanos sabemos de los pactos de López Obrador y de Andrés López Beltrán, su hijo, con los cárteles de la droga. Los financiaron para llegar, sostenerse en el poder y para que Sheinbaum también llegara al poder. Al hijo de López Obrador, el tal Andy López Beltrán, le importa más su asociación con los cárteles que hundir a las familias mexicanas, que hundirlas en una gravísima crisis económica".

"Aquí dice, 'La Patria es primero'. No dice, 'Morena es primero'. Aprendan a leer. Los convoco, mexicanos, a la unidad contra los narco políticos de Morena. Contra los narco políticos que tienen a las familias mexicanas indefensas entre los cárteles y los aranceles. La Patria es primero. ¡Fuera los narco políticos de Morena, que tienen en peligro a México!", expresó.

En respuesta, la senadoras morenista Guadalupe Chavira calificaron a Lilly Téllez de "traidora a la Patria".

"Voy a acudir a la Fiscalía General de la República, porque la impunidad de la lengua no la voy a permitir. A mí ninguna mujer traidora y corrupta va a venir a decirnos que nosotros pertenecemos a un grupo que se llama, ella dice ser representante de los medios de comunicación y yo quiero decirle, presidente, que haré llegar a usted mi solicitud para que la Fiscalía General de la República me investigue y me cite para que esta señora demuestre, porque se siente muy valiente. La impunidad de la lengua tiene límites", señaló la senadora Chavira.

"Ustedes son los hijos de Victoriano Huerta, queriéndome cortar la lengua como le hicieron a Belisario Domínguez. Usted, Noroña, hijo de Victoriano Huerta queriendo cortar la lengua de la oposición como le hicieron a Belisario Domínguez", acusó Lilly Téllez.

"No le acepto la falta de respeto a esta presidencia, que lo único que está pidiendo es que presente las pruebas de sus aseveraciones", advirtió Fernández Noroña, quien pidió al coordinador de Acción Nacional poner orden en su bancada.

"Senador Ricardo Anaya, no puede seguir permitiendo que haya policías buenos y policías malos, la bancada de Acción Nacional tiene que actuar con responsabilidad. Pidieron un tiempo para discutir y para analizar el documento, han presentado una propuesta, la vamos a poner a consideración con toda seriedad al pleno y cada que intervienen compañeros, compañeras de Acción Nacional, particularmente una de las personas integrantes de la bancada, injuria, insulta, falta al respeto, interrumpe, quiere hablar cuando quiere, como quiere, en las condiciones que quiere, hay una falta de respeto permanente", se quejó.

Ya sin micrófono, desde su escaño, la panista llamó "llorón" al presidente del Senado, mientras que la morenista Julieta Ramírez pidió la palabra para afirmar que "lo que buscan estos cuervos carroñeros es reventar la asamblea", lo que generó la protesta de los panistas.

"Son simpáticos, les dicen cuervos carroñeros y les parece falta de respeto, pero aplauden que nos estén diciendo narcos permanentemente sin ninguna prueba. ¡Basta de sus insultos!", intervino el senador Fernández Noroña.

El senador Félix Salgado Macedonio pidió al presidente del Senado cerrar el debate y poner a votación el pronunciamiento, pues la oposición "no lo va a apoyar".

"Yo creo que es rudeza innecesaria, no tenemos por qué estarlos aguantando o soportando. Usted tiene la facultad para que podamos emitir ese documento, por lo tanto, yo planteo que ya vayamos a la votación", propuso.

Sin embargo, Fernández Noroña dijo que la Mesa Directiva dará la palabra a quien quiera intervenir, para que los senadores de oposición digan lo que consideren. "Habrá las rondas que sean necesarias hasta que se desmayen de haber hablado", afirmó.

"Empiece por recoger la basura en su grupo parlamentario": Noroña y Téllez, de nuevo, en disputa

Javier Corral Jurado, senador morenista, fue interrumpido en el Senado por la legisladora panista Lilly Téllez, quien "protestó" haciendo ruido con una campana durante la sesión de la Cámara Alta.

"Pongan de nuevo el tiempo del senador Corral, por favor. Alguien va a vender leche por aquí, pero ya es muy tarde. Adelante, senador Corral", solicitó el presidente del Senado.

El expanista Corral, debido a la interrupción, se limitó a decir "compañeras y compañeros...", ya que Téllez insistió con el campaneo.

Como respuesta, el senador Fernández Noroña ironizó que "hay interés de la recolección de la basura, de hacer una tarea fuera del tiempo. El buen juez por su casa empieza; empiece (Lilly Téllez) por recoger la basura en su grupo parlamentario".

Gerardo Fernández Noroña externó su molestia, asegurando que la senadora estaba "interrumpiendo permanente las sesiones, injuriando y faltando al respeto".