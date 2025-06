“Deben hacerse cambios para el 27”

Ciudad de México.- Las prácticas antidemocráticas presentes en la elección judicial, como los acordeones, mancharon la labor y esfuerzo institucional del INE ante este ejercicio inédito, destacó la consejera Claudia Zavala Pérez.

En entrevista con El Universal, subrayó que no se puede repetir este proceso con falta de recursos y tiempo, y se deben evaluar posibles cambios para la elección de 2027, que será concurrente con la renovación de gubernaturas y la Cámara de Diputados.

Apuntó que debe haber ajustes en el marco geográfico, lo que impactará en el modelo de boletas; garantizar la paridad de género y el proceso de elegibilidad de los candidatos, entre otros temas. Aseguró que el INE puede aportar estas experiencias al Legislativo.

“El INE siempre dijo que estábamos en un proceso electoral muy complejo. Es una ley muy imperfecta que le dejó una carga al Instituto Nacional Electoral casi legislativa, pero con poco tiempo, pocos recursos. No se dieron los recursos que se pidieron y todo esto es lo que hace muy compleja esta elección. Esto que solventamos con la experiencia del INE no se puede volver a repetir, no puede servir de ejemplo.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

“Una elección, para que sea democrática, debe ser fiel a los valores y a los principios que nos marcan la Constitución, las leyes y las reglas”, resaltó.