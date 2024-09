Declaraciones de AMLO sobre la reforma judicial y los senadores

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 11 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no cree que Adán Augusto López Hernández, líder de la bancada de Morena en el Senado, "haya transado" para que el senador Miguel Ángel Yunes Márquez haya votara a favor de la reforma judicial.

El Mandatario federal señaló que el senador panista votó a favor de la reforma porque cambió de opinión, en donde consideró que "era conveniente actuar de esa manera" y en donde no estuvo a cambio una cantidad de dinero o una amenaza.

Afirmó que Miguel Ángel Yunes Linares, padre del senador Miguel Ángel Yunes Márquez es un hombre fuerte, y que él lo ha enfrentado y quien no se deja amedrentar.

"No me informó (Adán Augusto López Hernández), pero no creo yo que haya transado, para decirlo con claridad. Eso no lo hace ningún integrante de Morena, eso era lo que se hacía en tiempos de Salinas, o sea, eso es lo que se siguió haciendo sin Salinas que continúo el salinismo como política. No solo eso, peores cosas, pero no un dirigente de Morena transa como se supone. A ver 'Impunidad, dinero, amenazas', lo de ayer, a ver tienen en la cárcel a un senador, a su papá también, no, eso no lo hacen los dirigentes que luchan por una transformación.

"Lo que se tiene que pensar es que hace falta esta reforma", dijo.

"¿No importa cómo se vota y cómo se obtengan los votos?" se le preguntó

"Sí importa porque en política los medios son fines, no es como lo definió Maquiavelo que el fin justificaba los medios, no", dijo.

"¿No fue este el caso?", se le siguió cuestionando.

"No, no, fue cuestiones políticas. Mire en la vida hay quienes cambian de parecer".

"¿Cree que fue el caso, que Miguel Ángel Yunes Linares se dio cuenta de las virtudes de la reforma?", se le preguntó.

"Sí, sí, cambió, no virtudes, sino sencillamente es un político y consideró que era conveniente actuar de esa manera y no necesariamente estaba a cambio una cantidad de dinero o una amenaza. Él es fuerte, yo lo he enfrentado y no es de los que se deja amedrentar, no. ¿Qué fue? Pues una decisión política, así", respondió.