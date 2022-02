Declaraciones de Zaldívar sobre Guardería ABC confrontan a diputados

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 23 (EL UNIVERSAL).- La sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados se suspendió durante casi una hora, luego de que legisladores de Morena y sus aliados se confrontaron con los de oposición por las recientes declaraciones del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, quien aseguró que en 2010 fue objeto de presiones durante el gobierno de Felipe Calderón, debido al proyecto de resolución que presentó por el caso de la Guardería ABC, donde perdieron la vida 49 niños.

En tribuna, la diputada del PT, María Guadalupe Chavira, propuso que se cree una comisión de investigación por los dichos del ministro.

"No es menor el daño que ustedes le han hecho a la nación, ustedes tienen una mente perversa, son maquiavélicos. Tenemos el derecho a que se conozca la verdad de lo que pasó en esa tragedia", declaró, al tiempo que los diputados de su bancada se dirigieron a los panistas con gritos de "asesinos, asesinos".

Benjamín Robles, también del PT, aseguró que en el PAN "no tienen ninguna autoridad moral para hablar del respeto al Estado de Derecho".

"Hubo una operación de Estado y esa es una sinvergüenzada, ya no tienen autoridad moral para venir a decir nada señoras y señores diputados de Acción Nacional, les cayó el chahuistle, ahora sí están pintados en todo color como lo que ha sido siempre: hipócritas", sentenció.

En respuesta, el panista Jorge Triana señaló que el gobierno verdaderamente corrupto es el de Morena; "ahí está el conflicto de corrupción, la vida de lujos y de opulencia del hijo de Andrés Manuel López Obrador, el señor José Ramón López Beltrán".

Lamentó que el ministro Zaldívar haya hecho una denuncia como la que realizó 13 años después de los presuntos hechos.

"¿Por qué no lo hizo en ese momento? ¿Por qué no lo hizo al año o a los dos años? No, sé espero 13 años para hablar y ahora viene cobardemente decir que fue presionado. Eso quiere decir que por ahí del año 2035 va a decir que fue presionado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para resolver como resolvió sobre la pregunta de esa charlatanería llamada consulta sobre los expresidentes de la república", recriminó.

Triana Tena que el ministro Zaldívar ha abandonado su cargo desde hace tiempo "para convertirse en el consejero jurídico adjunto de la Presidencia de la República. Adolece de toda autoridad moral para hacer cualquier tipo de señalamientos".

Durante la discusión, la diputada de Morena, Claudia Tello, denunció que en el recinto legislativo de San Lázaro hay diputados que solamente llegan a cobrar; "y yo les quiero preguntar a dónde se encuentra la responsable de los muertos del ABC, no está aquí", en referencia a Margarita Zavala.

Mariana Gómez del Campo también arremetió contra la actual administración, de la cual se desprenden, aseguró, 26 muertos en el Colegio Rébsamen, 27 muertos de la línea 12 del metro, más de 600 mil muertos Covid, y más de 120 mil homicidios dolosos, entre otras cosas.

Sobre las declaraciones del presidente de la Suprema Corte, dijo que "hoy tenemos a un ministro a quien le podemos llamar el ministro lacayo al régimen".

Derivado del pleito, la mesa directiva ordenó un receso que se prolongó por casi una hora.