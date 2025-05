Declaran persona "no grata" a Ceci Flores en municipio de Sonora

Ceci Flores acudió el pasado 29 de abril a Punta Chueca, Sonora, para pedirle a "El Comander", un presunto líder criminal, que le dijera a dónde está su hijo, pues asegura que él fue quien lo desapareció, tras lo cual las autoridades de la zona la declararon persona "no grata".

De acuerdo con un documento, que compartió la buscadora en redes sociales, las autoridades de la Nación Comcaac, un pueblo autónomo Seri, le notificó que deberá hacer un escrito, el cual deberá ser autorizado para que pueda realizar labores de búsqueda en la zona.

"En apego a nuestros usos y costumbres, le informan que usted ha sido declarada persona no grata dentro del territorio Comcaac, motivo por el cual tiene prohibido el ingreso a nuestra comunidad sin autorización expresa", dice el escrito.

El documento fue firmado por Jesús Félix Segovia, gobernador y presidente de la Nación Comcaac, y Alberto Mellado Moreno, presidente del Ejido Desemboque de los Seris y su anexo Punta Chueca.

Ante lo cual, Ceci Flores acusó que el padre del que firmó la carta "me tiene amenazada de muerte y hoy el hijo intenta prohibirme que pise la tierra que esconde a mi hijo para encubrir a un sicario", denunció.

Además, pidió que respeten el derecho "que tengo de volver abrazar a quien parí. Esconder la muerte atrás de su historia, es una ofensa para la memoria de su comunidad", aseveró.

Ceci Flores aseguró que está dispuesta a enfrentar las consecuencias si eso le permite encontrar a su hijo Marco, a quien busca desde hace seis años.