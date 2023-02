Decomisan 28 mil tabletas de Bromazepam y Clonazepam en Querétaro

A-AA+

Elementos de la Guardia Nacional (GN) aseguraron tres envíos de paquetería con alrededor de 28 mil 500 tabletas de bromazepam y clonazepam, sin la documentación que acreditara su legal posesión, procedencia ni traslado.

La acción ocurrió durante acciones de inspección, verificación, seguridad, vigilancia y prevención del delito, guardias nacionales ingresaron, con previa autorización, a una empresa de mensajería y paquetería ubicada en el Aeropuerto Intercontinental de Querétaro, donde seleccionaron aleatoriamente paquetes para ser ingresados y analizados en la máquina de rayos X.

Tuvieron a la vista tres cajas de cartón que presentaban variaciones de densidad y coloración, así como diferentes formas a las descritas en las guías de envío, por lo que procedieron a efectuar una revisión manual, localizando en uno de los paquetes, procedente de Guanajuato y con destino a Michoacán, 150 cajas con 30 tabletas de aparente Bromazepam.

En los otros dos paquetes provenientes de Cancún, Quintana Roo, con destino a Jalisco, encontraron un total de 240 cajas con 100 tabletas de posible Clonazepam, dando un total de 28 mil 500 comprimidos de medicamento psicotrópico, que no contaba con la documentación que amparara su legal posesión, procedencia ni traslado.

De acuerdo con un comunicado se supo que el lote de medicamento fue asegurado y quedó a disposición de la Agencia del Ministerio Público de la Federación en la entidad, para continuar las investigaciones correspondientes.

Cabe recordar que en las últimas semanas se han registrado al menos 45 intoxicaciones entre alumnos de escuelas en varios estados por el reto de redes sociales "el que se duerma pierde" que consiste en tomar medicamento como clonazepam y mantenerse despierto lo más posible.

¿Qué es el Bromazepam?

Entre los medicamentos decomisados por la GN está uno llamado Bromazepam. De acuerdo con la Facultad de Medicina de la UNAM, es un ansiolítico que debe utilizarse en dosis bajas para el tratamiento de las afecciones y síndro­mes psicosomáticos; neurosis fóbicas de ansiedad y manifestaciones hipo­condriacas.

Desequilibrios emocionales tales como situaciones de tensión y angustia, depresiones ansiosas desasosiego e insomnio.

Las contraindicaciones son: miastenia grave y estados de shock. Hipersensibilidad conocida a las benzodiazepinas, primer trimestre del embarazo, madres en periodo de lactancia. Menores de 2 años. Como tratamiento primario de trastornos psicóticos. Insuficiencia hepática, alcoholismo o dependencia a drogas.

A dosis elevadas puede presentarse somnolencia, resequedad de boca y reacciones alérgicas. Produce efectos depresivos adicionales en el SNC cuando se coadministra con otros medicamentos como psicotrópicos, antihistamínicos, barbitúricos, alcohol y otras drogas que por sí mismas produzcan depresión.

La administración simultánea de Bromazepam con otros medicamentos cuya acción deprime o estimula al sistema nervioso central puede ser peligrosa.

No se debe administrar si se ha ingerido alcohol. No se recomienda el empleo de este ansiolítico en niños menores de 6 años.

Cabe mencionar que ocasiona somnolencia y depresión de los reflejos osteoten­dinosos inconvenientes que impiden el manejo de vehículos o ­maquinaria. En pacientes predispuestos se puede desarrollar dependencia después de tratamiento prolongado.