Decomisan 54 rifles y más de 28 mil cartuchos en Tamaulipas

Un cargamento de 54 rifles y poco más de 28 mil 800 cartuchos fueron detectados por un elemento canino del Grupo de Operaciones Especiales de la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas.

El can, logró olfatear el armamento que se encontraba escondido en maquinaria pesada que pretendía ser ingresada por una aduana de esta frontera, sin que hasta el momento, las autoridades determinen, la ciudad en que se realizó el hallazgo.

Se informó que Agentes de Operaciones Especiales, tenían algunos días montando operativos a raíz de una investigación, por lo que fue necesario que solicitaran la participación del equipo canino, ante el gran tamaño de la maquinaria.

Trascendió que las unidades, Thermo King, con equipos de enfriamiento, llamaron la atención de los investigadores por lo que los elementos caninos fueron llevados hasta donde se encontraba la maquinaria.

Fue entonces cuando uno de los canes mostró a los investigadores el lugar donde olfateó algo extraño.

De esta forma se procedió a retirar la parte superior de las unidades y descubrieron bolsas de plástico y cajas.

En ellas se escondían cartuchos de grueso calibre así como armas cuyo uso sólo está permitido al Ejército Mexicano.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la aduana por la cual se pretendía hacer el ingreso del armamento y los cartuchos, aunque trascendió que en este decomiso no se detuvo a alguna persona relacionada con estos hechos.