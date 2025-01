Decomisan arsenal y detienen a hombre tras violencia en Nuevo León

Tras la jornada de violencia registrada en la zona sur del estado, la Fuerza Civil logró el decomiso de armas de uso exclusivo del Ejército, municiones, equipo táctico y vehículos, en los municipios de Galeana e Iturbide.

En el operativo también un hombre fue detenido por su participación en los hechos.

A través de un comunicado, se informó que los uniformados estatales realizaron un despliegue táctico por veredas del municipio de Iturbide y al transitar por la brecha de La Purísima del Ejido La Paz, observaron dos vehículos obstruyendo el paso de las unidades de la policía.

Los agentes estatales inspeccionaron una pick up Ford F150 roja y una SUV Hyundai Santa Fe negra, donde encontraron varias armas largas de fuego, municiones, equipo táctico y cargadores.

En total se incautó un fusil semiautomático Barrett, tres armas largas, ocho armas cortas, 50 cargadores, 10 chalecos antibalas, 390 cartuchos y las dos camionetas, arsenal que fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

En un segundo evento, los uniformados detuvieron a un sujeto en Galeana, identificado como Joel de 39 años, a quien se le encontró droga entre sus pertenencias.

En la ficha informativa, la autoridad refirió que el hombre detenido podría estar involucrado en la jornada violenta ocurrida en la zona citrícola, durante el domingo.

Jornada violenta

Hombres armados marcan una jornada violenta con bloqueos, ataques a comandancias y un policía fallecido, en la zona citrícola y sur del estado de Nuevo León.

Los hechos delictivos se reportaron en los municipios de Linares, Hualahuises, Iturbide y Galeana, hasta donde arribó personal del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Fuerza Civil.

El primer ataque se registró cuando hombres armados dispararon a dos policías de Linares que estaban realizando un recorrido de rutina, en la colonia América.

Se informó que los policías no pudieron repeler la agresión porque no estaban armados y uno de ellos murió en el lugar.

El uniformado fallecido fue identificado como Carlos Alberto González Carmona de 31 años, mientras que su compañero que resultó lesionado respondió al nombre de José Andrés.

Posteriormente, la Fuerza Civil detuvo un delincuente que solo señalaron como generador de violencia, lo que provocó un enfrentamiento entre policías y un grupo armado, en el municipio de Galeana.

Después, integrantes del crimen organizado protagonizaron bloqueos en distintos puntos de la Carretera Nacional, en los municipios de Hualahuises y Linares.

Además, en Galeana reportaron el ataque a balazos a la comandancia municipal, ubicada a un costado de la Presidencia Municipal.

Las autoridades no han reportado personas detenidas ni proporcionada información a detalle de la jornada violenta en el sur del estado.