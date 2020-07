Decretan toque de queda y Ley Seca por Covid-19 en Yucatán

Ante el crecimiento del número de contagios del Covid-19 en Yucatán, el gobierno del estado decretó toque de queda de 22:30 hasta las 05:00 horas, así como el regreso de la "Ley Seca", el cierre de la marina y las embarcaciones de recreo y la prohibición de fiestas y reuniones para reducir el contacto social innecesario.

El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, advirtió que es el "último llamado a los yucatecos" para que no relajen sus medidas de higiene y cuidado ante el coronavirus porque de lo contrario advirtió que Yucatán regresaría al semáforo rojo y de nueva cuenta a la cuarentena en casa.

El mismo mandatario recordó sobre la apertura de un hospital emergente en las instalaciones del Siglo XXI, para enfermos de Covid-19 en recuperación para dejar espacios en hospitales federales ante la saturación de camas para enfermos. Y es que en las últimas semanas los contagios han ido de 150 para arriba y los números hablan de entre 15 y 16 fallecimientos diarios.

Entre las disposiciones se encuentran que a partir de este jueves, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) implementará un operativo en todo el estado para evitar la circulación vial a partir de las 22:30 y hasta las 05:00 horas, excepto en los municipios costeros que, por la cantidad de vacacionistas, se implementará a partir de las 21:00 horas.

Este operativo aplicará para todo tipo de vehículos, excepto para vehículos de emergencia, traslados a unidades médicas, compras de medicamentos y traslados de personal de salud.

También se decretó que los negocios no esenciales deberán permanecer cerrados a más tardar hasta las 18:00 horas y deberán permanecer cerrados sábados y domingos. En cuanto a los restaurantes, de lunes a viernes cerrarán como máximo a las 22:00 horas; sábados y domingos solo podrán operar en la modalidad de servicio a domicilio, para llevar o mediante plataformas.

En el caso de los negocios esenciales serán sus propios administradores los responsables de ajustar los horarios laborales para que sus trabajadores tengan su salida a tiempo antes de los cierres viales ya mencionados.

También, a partir de este jueves se cierran todas las marinas y se ordena el inmediato regreso de todas las embarcaciones recreativas para estar en tierra y se prohibirá el uso de cualquier vehículo acuático con motor excepto las dedicadas a la pesca ribereña.

En los puertos, se recordó a los ciudadanos que al transitar por las playas el uso de cubrebocas es obligatorio. De igual forma y de nueva cuenta, Yucatán entra a la ley seca en todo el estado por tiempo indefinido.

En un mensaje a los yucatecos a través de sus redes sociales, Vila Dosal señaló que todas estas medidas son de la más alta prioridad para conservar la salud y el empleo de miles de familias yucatecas, por lo que su éxito depende del compromiso y la responsabilidad individual de cada uno para que no se ponga en riesgo nuestra nueva capacidad hospitalaria y aseguró que no se descarta medidas adicionales en los próximos días.

"Si en estos momentos no se reduce al máximo la vida social, nos veremos obligados a cerrar todos los negocios no esenciales y regresar todos a la cuarentena en nuestras casas. Este es un último llamado a los yucatecos a tomar con seriedad una pandemia que ha causado muerte en Yucatán, en México y en el mundo. Necesitamos que la gente aplique sin excepción las medidas de prevención y restrinja totalmente la vida social", aseveró el Gobernador.

Vila Dosal recordó que, como todos saben, la situación que vivimos es delicada dada la fuerte capacidad de transmisión y letalidad del Coronavirus. Además, añadió que ayer se puso en funcionamiento el hospital temporal Siglo XXI que ya recibió a sus primeros pacientes de Coronavirus provenientes de hospitales federales y estatales y se suma a la reciente apertura del hospital provisional de Valladolid.