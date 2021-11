Decreto presidencial "es totalmente ilegal": PRD

El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, calificó como "totalmente ilegal" el Decreto publicado ayer lunes en el Diario Oficial de la Federación, por el que se pretende catalogar como asuntos de seguridad nacional a las obras insignas de esta administración.

"López Obrador quiere concentrar todos los poderes en uno solo, en el Presidente de la República, a eso se le llama autocracia y empieza a oler a dictadura", declaró.

El líder del sol azteca adelantó que su partido presentará una acción de inconstitucionalidad, puesto que "la ciudadanía tiene derecho a una obra pública fundamentada y que cumpla con los dictámenes y requisitos que marca la ley. Este acuerdo pasa por encima de estos principios para que las órdenes de la Presidencia de la República se cumplan a cabalidad".

Explicó que el acuerdo obliga a todas las dependencias a dar autorizaciones provisionales por 12 meses a los proyectos del Gobierno Federal aunque no cuenten con los dictámenes, permisos ni licencias correspondientes. Asimismo, al ser considerados "de seguridad nacional", se obstaculizarán los procesos de transparencia y rendición de cuentas.

Por este motivo, Zambrano Geijalva aseguró que esta decisión busca proteger a las Fuerzas Armadas, las cuales son las principales constructoras de dichas obras, "sobre todo después de que fueran denunciados hechos de corrupción en contratos con empresas fantasmas para la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles".

"Hemos llegado a un punto en el que la cerrazón al diálogo del Gobierno Federal con la sociedad y fuerzas políticas opositoras ha llegado a niveles desconcertantes. Ahora que esta administración ya no tiene más excusas para justificar megaproyectos que dañan el medio ambiente y a las poblaciones en los que se ubican, ha empleado este tipo de artimañas legales para asegurar que se cumplan sus caprichos. ¿Qué clase de gobierno usa el poder a su alcance para pasar por encima de las necesidades de la sociedad? Solo uno autoritario y dictatorial", aseguró el dirigente nacional del PRD.

Zambrano Grijalva llamó a organizaciones y partidos a impugnar el acuerdo: "Estamos a tiempo de frenar este paso hacia un gobierno dictatorial que usa el poder del Estado para hacer valer sus caprichos y no las necesidades y causas de la gente".