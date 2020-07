"Defender la legalidad y dignidad no es golpismo, sino transformación", dice Ackerman a Muñoz Ledo

John Ackerman, académico mexicano, lamentó las declaraciones del diputado morenista, Porfirio Muñoz Ledo, quien calificó de "golpistas" a los legisladores de Morena y el PT por exigir el descarte de quintetas para aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

"Lamento las muy desafortunadas declaraciones de @PMunozLedo, quien al parecer no ha leído mi VOTO DISIDENTE y desconoce las graves irregularidades cometidas en la evaluación de los candidatos al @INE", escribió el comunicador en Twitter.

En el mismo sentido, Ackerman dijo a Muñoz Ledo que defender la legalidad y dignidad del órgano electoral no es "golpismo", sino transformación.

"Defender la legalidad y la dignidad no es golpismo, sino TRANSFORMACIÓN", añadió.

Por esta razón, el académico compartió el texto de su voto disidente para que cualquier persona pueda revisarlo y no existan dudas.

En el texto aprobado por la diputada Graciela Báez Ricardez, secretaria general de la Cámara de diputados, John Ackerman expone diferentes irregularidades que han ocurrido durante el proceso de elección de consejeras y consejeros del INE.

Muñoz Ledo calificó como "golpistas" a los 70 legisladores que ayer exigieron descartar las quintetos de candidatos a consejeros del INE.

"Los voy a calificar: son golpistas, mentalmente son golpistas porque no quieren la democracia, no la quieren, Que me perdonen si hay alguno que no está enterado y firmó por casualidad, pero tienen una actitud golpista, es lo que son, y lo han hecho algunos de ellos en varios ocaciones", señaló durante una conferencia de prensa.

El legislador morenista acusó que dichos diputados, en su mayoría de Morena y el PT, sólo les interesa usar el poder de la mayoría para "hacer lo que queramos".

A la par, los acusó de estar contra los preceptos de democracia y querer instaurar un pensamiento único en Morena.

"Los compañeros que están haciendo ruido para descalificar el proceso que se ha llevado en el INE, que es impecable, y en el fono par incluir en favor de un partido, como siguiéramos un partido de pensamiento único, están contra los progresos democráticos que hemos alcanzado", agregó.

Llamó a que la elección de los consejeros se dé por consenso y que "no hay tentaciones de golpismo". También pidió al coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, evitar que las quintetos sean retiradas.