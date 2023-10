Defiende AMLO posdata de su mensaje contra conservadores

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió la posdata que incluyó en su mensaje que se muestra antes de iniciar sus conferencias mañaneras, luego de cumplir con la orden del Instituto Nacional Electoral (INE).

En días pasados, el INE ordenó a López Obrador colocar un mensaje, antes de iniciar las conferencias matutinas, en el que debe mencionar las prohibiciones establecidas en el artículo 134 de la Constitución para los servidores públicos.En su conferencia mañanera de este martes 26 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador acusó que "una consejera filopanista del bloque conservador" pidió poner "un letrero".¿Qué más quieren? Solo que tenemos el derecho de agregar una posdata y no estamos levantando ningún falso porque lo que escribimos es real, declaró."¿Y dónde está la libertad de expresión y el derecho a la información? ¿Dónde queda? Ya cuando comienzan a censurar así es porque tienen miedo a la verdad, no les gusta la transparencia"Prohibido prohibir, vamos a hablar todos, vamos a escucharnos todos, no a la censura, no a la mordaza, entonces por eso agregué la posdata", expresó el Presidente."Si eres conservador y estás en contra de la transformación del país porque quieres que regresen los fueros y los privilegios de unos cuantos, y que continúe la corrupción, el clasismo, el racismo y la discriminación, te recomendamos que no veas este programa porque puede ocasionarte daño psicológico, emocional o afectar los intereses que defiendes. Andrés Manuel López Obrador", leyó.En tono irónico aseguró que sus adversarios "se alteran" con las mañaneras.