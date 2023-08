Defiende AMLO trabajo del fiscal Gertz Manero

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 2 (EL UNIVERSAL).- El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó el trabajo de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR) a quien calificó como "un verdadero juez", pero aclaró que "yo no podría hablar así de toda la Fiscalía".

En conferencia de prensa y al confiar en el trabajo de la FGR en el caso de una menor que murió prensada en un elevador del IMSS en Quintana Roo, el Mandatario federal aseguró que el fiscal es una persona responsable, honesta y recta.

"Está trabajando la Fiscalía, yo no podría hablar así de toda la Fiscalía, sí puedo hablar de que actúa con responsabilidad el fiscal (Alejandro Gertz Manero), a él sí le reconozco el que es una persona responsable, honesta, recta, un verdadero juez. Sin embargo, son instituciones que vienen de tiempo atrás con muchos vicios, no se trata nada más de la Fiiscalía, así está el Poder Judicial -bueno lo hemos dicho muchas veces- jueces, magistrados, ministros", dijo.

Cero impunidad en caso de niña prensada por elevador en hospital del IMSS: AMLO

Al manifestar "cero impunidad", el presidente Andrés Manuel López Obrador llamo a castigar "sea quien sea" a quien resulte responsable de la muerte de la menor prensada en un elevador en un hospital del IMSS en Playa del Carmen, Quintana Roo, en julio pasado.

En conferencia de prensa y a pregunta expresa, el titular del Ejecutivo federal destacó que el IMSS ya presentó una denuncia ante la FGR en contra de las empresas que participaron en la compraventa de elevadores.

"Ayer estuvo aquí el director del Seguro social, Zoé Robledo y habló sobre la denuncia que se presentó ante la Fiscalía, entonces depende de la Fiscalía, y el propósito es que se investigue, y si hay responsables que se castigue a los responsables, sean quienes sean los responsables, no debe de haber impunidad.