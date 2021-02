Defiende Sánchez Cordero voto en investigación sobre Mario Marín

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, defendió su voto como ministra de SCJN en 2007, cuando el máximo tribunal desestimó investigar al entonces gobernador de puebla Mario Marín (PRI), por su presunta participación en las violaciones a los derechos humanos de la periodista Lydia Cacho.

Durante la conferencia de prensa mañanera, en Palacio Nacional, la encargada de la política interna y ministra en retiro fue cuestionada sobre el tema y aclaró que su votó no fue en favor Mario Marín, detenido por los probables delitos de tortura y detención ilegal de la periodista.

"No fue a favor del ex gobernador de Puebla, aquí hay una precisión, no fue a favor del ex gobernador, simplemente las violaciones graves, y está en la versión estenográfica, dije que sí hubo violaciones a sus derechos humanos que podrían ser resarcidas por los medios ordinarios de defensa, como lo es el amparo".

Recordó en ese entonces para el parámetro de gravedad de violación grave a los derechos humanos habían resuelto el caso de la matanza de Aguas Blancas.

"La interpretación que se hizo en ese momento en el artículo 97 constitucional de violaciones graves fue que el parámetro de esta matanza y que el traslado de ella, que cuando llegó a Puebla, se pagó una fianza y nunca pisó la cárcel, que lo que si fue verdaderamente terrible fue el traslado desde Cancún hasta Puebla".

Al ser cuestionada sobre la declaración de Lydia Cacho, que había sido traicionada por la entonces ministra, la secretaria de Gobernación, recordó que el voto fue de seis ministros.

"El voto fueron de seis ministros no solamente mí no mío cada uno votó en este asunto yo no pude haber cambiado mi voto... y en este caso hice un recuento de una relatoría de lo que le había sucedido a ella desde el momento de su detención hasta el momento en que se puso a disposición de la juez que había girado una orden de aprehensión cuando se dio la fianza y cuando ella quedó en libertad condicional".

Sánchez Codero subrayó que cualquier violación a los derechos humanos es grave y para ello está el amparo para resarcir esta violación. "(El amparo) es un legado de México al mundo".