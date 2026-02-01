Defiende SRE la política de ayuda

Ciudad de México.- El canciller Juan Ramón de la Fuente aseguró este sábado ante diputados oficialistas que México no frenará la ayuda humanitaria "donde sea requerida", al afirmar que los principios constitucionales y el marco del derecho internacional, incluida la Carta de Naciones Unidas, dan sustento para que el país sea "firme" en su diplomacia aún en coyunturas sensibles.

En la reunión plenaria de los diputados del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), De la Fuente expuso que la política exterior mexicana se apoya en principios como la no intervención, la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias, la cooperación para el desarrollo y el respeto a los derechos humanos, además de la obligación de honrar tratados internacionales, lo que —dijo— convierte a México en un socio confiable.

En ese marco, incluyó como mecanismo adicional "propiciar la ayuda humanitaria donde sea requerida", al sostener que no se debe aceptar que ésta se suspenda cuando algún país la necesita.

"No aceptamos que no haya ayuda humanitaria cuando algún país del mundo lo requiere y lo vamos a seguir ejerciendo (...) México hará siempre todo lo que esté a su alcance porque la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite", afirmó De la Fuente.

Las declaraciones del canciller ocurren después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara aranceles contra países que envíen ayuda a Cuba de forma directa o indirecta, una medida que apunta a suministros energéticos a la isla enviados desde México, como su principal proveedor de petróleo.

De la Fuente señaló que mantener abierto el diálogo es clave para una diplomacia efectiva y que, en ocasiones, ese intercambio requiere discreción para que avance.

En paralelo, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó en el marco de la reunión parlamentaria oficialista que la ayuda humanitaria desde México no solo ha beneficiado a Cuba, sino a diversos países.

"Incluso Estados Unidos, su Departamento de Estado, ha enviado ayuda humanitaria reciente a Cuba", agregó.