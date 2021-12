Defienden en el Senado reforma eléctrica; "no pasará", dice oposición

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 6 (EL UNIVERSAL).- La oposición en el Senado de la República advirtió a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que la iniciativa de Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador, "no va a pasar", ya que representa un retroceso para la economía del país, además de que generará mayores problemas de suministro eléctrico.

Durante la comparecencia de la funcionaria ante la Comisión del Senado, la priísta Claudia Ruiz Massieu, señaló que "con todo respeto, pero también convicción, le decimos al gobierno federal que esa reforma constitucional en este Senado de la República, no va a pasar".

La legisladora le dijo a Nahle que si el gobierno quiere hablar sobre una política energética para que México crezca para que se garanticen las necesidades de hoy y del futuro a un medio ambiente sano, el PRI está abierto a dialogar.

Por su parte, el senador Julen Rementería aseguró que se está engañando a la gente al decirle que con la reforma energética se va a bajar la luz en nuestro país.

"Hay que decirle a la gente la verdad porque hemos dicho muchas cosas. Que va a bajar el precio de la gasolina y no ha bajado; que el precio del gas se va a mantener y no se mantenido; que tantas cosas que se han contado que al final, pues suena muy bien a la hora que las mencionan, a la hora que las ponen ahí, pero no resultan verdad", señaló.

Además, afirmó que es falso que la soberanía nacional esté en juego si no se aprueba esta nueva reforma energética, pues en Alemania, Argentina, Brasil y Chile, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido prácticamente todo está concesionado, todo lo puede hacer la industria privada, y sólo países como Corea del Sur y México son los que están fuera de esta matriz.

"Y, por ejemplo, ¿Alemania tiene algún problema de soberanía, Argentina, Estados Unidos, Chile? No es cierto, entonces es un falso debate. La generación de la energía no tiene que ver con la soberanía", sostuvo.

No va en contra del T-MEC, revira Nahle

Por su parte, la secretaria Nahle, descartó que la iniciativa contravenga alguna disposición del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y aseguró que tampoco se pagarán indemnizaciones millonarias por la cancelación de contratos a generadores de energía privados.

Destacó que esta reforma no expropiará ninguna infraestructura del sector privado, pero sí liberará a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de una carga financiera impositiva por la compra de electricidad a particulares.

"No se va a expropiar ninguna infraestructura, la ya existente podrá seguir participando en el mercado con su 46% y no tendrá ningún costo financiero dicha reforma. La cancelación de los ventajosos contratos que obligan a la Comisión Federal de Electricidad a comprar y pagar la electricidad por 20 y 25 años a privados, liberará a la empresa pública de una carga financiera impositiva y a los privados los obligará a competir en un mercado justo y productivo, llevando al mercado eléctrico a las buenas prácticas comerciales y empresariales", explicó.

En el marco de la Glosa del III Informe del presidente López Obrador, la secretaria Nahle afirmó que una parte fundamental de la política energética de este gobierno es el apoyo y rescate de las empresas productivas del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex) y CFE, cuyo propósito principal es garantizar la seguridad energética y la seguridad nacional.

Reiteró que el sector energético es de utilidad y de interés público y no privado, y esa es la regla establecida para garantizar a los mexicanos el acceso a los energéticos a precios accesibles.

Y a pregunta expresa, la titular de la Secretaría de Energía afirmó que en caso de aprobarse esta reforma no se violará ninguna cláusula del T-MEC.

"Nosotros ya analizamos lo del TMEC, no tenemos ahí ningún problema. (...) Cuando se iba a ratificar el tratado, una de las condiciones de México, el presidente López Obrador dijo: ´el capítulo de energía queda fuera´, y en este caso cada país va a quedar libre de modificar y de apegarse a su Constitución. (...) Cada parte adoptará leyes nacionales para la distribución de sus negocios y que no sean anticompetitivos".

"Lo previsto en este capítulo de Competencia no podrá ser objeto tampoco de controversias inversionistas-Estado. Para esto de que nos dicen que vamos a terminar pagando millones en litigios nacionales, pues no, no es cierto", subrayó.

Nahle respondió a la senadora priísta Claudia Ruiz Massieu que el interés del gobierno federal de que se apruebe la iniciativa de Reforma Eléctrica no tiene sustento ideológico.

"No es por una ideología, es porque nos conviene, porque nos conviene a los mexicanos, nos conviene tener una seguridad energética. (...) No es afectar a nadie, no es la intención de ´me voy a enredar en la bandera´", puntualizó.

Insistió que el objetivo de la reforma eléctrica es asegurar la confiabilidad del sistema eléctrico, garantizar el suministro nacional y darle integridad a la CFE, pues este cambio llevaría a que la empresa productiva del Estado pase a ser organismo estatal rector.