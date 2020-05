Defienden lista de 60 semifinalistas a consejeros del INE

El Comité Técnico de Evaluación (CTE) de los aspirantes a consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), defendió ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la lista de 60 nombres de prospectos que, decidió, pasarán a la fase de entrevistas en el proceso de selección de nuevos integrantes del organismo autónomo.

En audiencia realizada de forma virtual con los magistrados del Tribunal, el CTE argumentó que el proceso es "fundamentalmente parlamentario porque es esa cámara la que finalmente decide quiénes integrarán el INE", según reportó el Tribunal en un comunicado.

En caso de que los magistrados aceptaran que el asunto efectivamente es –como alegó el CTE- propio de un procedimiento parlamentario, y no electoral, el TEPJF tendría que declararse incompetente para resolver 12 impugnaciones interpuestas contra el procedimiento y que motivaron la audiencia.

El pasado 17 de marzo el CTE emitió el listado de 30 aspirantes mujeres y 30 varones que aprobaron el examen y las primeras fases en el proceso de selección, por lo que serían entrevistados.

Luego, con la declaratoria de pandemia por el coronavirus y realizada por las autoridades sanitarias, se decidió suspender el proceso de forma indefinida, lo que prevalece a la fecha. Pero 12 aspirantes que no pasaron a la fase de entrevista impugnaron.

Este lunes el CTE defendió su criterio ante los magistrados y "señalaron que su función es exclusivamente técnica, así como la metodología empleada para la evaluación de las y los aspirantes".

También expusieron la motivación de sus decisiones y las razones por las que considera que ha respetado el principio de máxima publicidad.

El TEPJF indicó que con estas audiencias se mantienen sus puertas abiertas a quienes solicitan una audiencia de alegatos y "reflejan además que la impartición de justicia electoral no se detiene a pesar de la contingencia sanitaria por el Covid-19".