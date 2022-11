"Dejaban a niños en el agua solos", acusa tía de Abner

A-AA+

Ante el miedo por el descuido de sus profesores en la alberca semiolímpica, Abner y sus compañeros ya no querían acudir a clase de natación pues eran ignorados por sus profesores, así lo detallaron los niños a sus padres, quienes a su vez lo hicieron del conocimiento de la familia de Abner para abonar al esclarecimiento del caso.

"Mi sobrino sabía nadar perfectamente, aun así perdió la vida. No me imagino la preocupación de los padres de otros que apenas se mantienen a flote", declaró Lorena Álvarez, tía paterna del menor quien ha sido vocera del caso.

Algunas clases antes, Abner se quejó y pidió a sus padres no asistir porque no se sentía seguro. Les comentó que sus maestros los dejaban pasar mucho tiempo a solas en el agua, hecho que le preocupaba porque la alberca era profunda.

"Mi hijo entró a la escuela y nos despedimos", dijo Juan Leonardo, padre de Abner a través de un video, en donde expresó que el menor no quería ir a nadar el pasado lunes 7 de noviembre, cuando murió.

Según el testimonio de los niños, al menos tres de los amigos de Abner, también habían comentado a sus padres que no recibían los cuidados necesarios cuando practicaban sus ejercicios en la alberca.

Sobre el accidente, los menores informaron que su amigo ya no se encontraba con vida cuando fue rescatado. Detallaron que otro niño le pidió su tabla de flotación al pequeño de seis años, hecho que desestabilizó el entrenamiento de Abner, pese a que era un buen nadador.

En un intento por mantenerse en la superficie, el pequeño jaló del pelo a una niña que se encontraba cerca para evitar hundirse y, al percatarse de esta acción, el resto de los niños hicieron señas a sus maestros para que se percataran de lo que sucedía, pero los maestros tardaron en responder.

"No sabemos exactamente cuánto tiempo pasó hasta que un adulto acude. No sabemos cuántas personas cuidaban a los niños. En la escuela se creó el rumor de que él se desmayó, cayó a la alberca y después trataron de reanimarlo, pero es absurdo, mi sobrino tenía excelente salud", aseguró Lorena Álvarez.

Más tarde, tras la necropsia practicada al cadáver del niño, se asentó en el acta de defunción que la causa de muerte fue asfixia por sumersión.

Abner era un niño amoroso y amigable, por ello, padres y madres de sus compañeros de clase, no dudaron en colaborar con la grabación en audio y video de sus testimonios para que se sepa la verdad.

Además, ante el miedo de que el hecho se repita, participaron en la manifestación que se realizó este martes por la mañana frente al Colegio Williams, para impedir que las clases continúen.

Con la consigna: "Todos somos Abner", realizaron pintas dentro del colegio. Después, los padres de familia acudieron a la Fiscalía de Investigación de la Coordinación Territorial de la alcaldía Magdalena Contreras para el desahogo de pruebas.

"Nos quieren decir que se murió de un infarto excusándose del padecimiento de Abner, pero es absurdo", declaró su papá. Aseguró que el director del Colegio Williams únicamente se acercó a la familia para emitir su descontento ante la manifestación, pero no ofreció acompañamiento, ni pruebas sobre la muerte del menor.

Finalmente, la familia partió rumbo a la Agencia Funeraria Grossman donde, a puerta cerrada, velaron y cremaron los restos del pequeño Abner en espera de que se aclare su muerte y se dé con los responsables.

La Fiscalía General de Justicia (FGJ) inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio culposo por otras causas, tras darse a conocer la muerte de Abner Leonardo de 6 años.