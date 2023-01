Dejan en libertad a detenido por muerte de un cliente en "La Polar"

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 16 (EL UNIVERSAL).- Un Juez de Control decidió no vincular a proceso a Román "N", empleado del restaurante "La Polar", quien fue acusado del homicidio que ocurrió al interior del negocio el 8 de enero pasado.

Durante la continuación de audiencia que se celebró este lunes en el Reclusorio Norte, la defensa del imputado presentó los elementos con los que logró convencer al impartidor de justicia que su cliente no participó en el crimen.

Ante esto, Román "N", recuperó su libertad, según fuentes allegadas al caso.



¿Quién es Román?

Román "N", el único detenido luego de la muerte de Antonio "Toño" Monroy, quien presuntamente fue asesinado en la birriería "La Polar" por meseros y empleados el pasado fin de semana, estaba en prisión luego de que un juez declarara como legal su detención y el juez encontrara los elementos suficientes para dictarle la prisión preventiva.

Durante la audiencia celebrada este lunes en el Reclusorio Norte, el imputado se dijo inocente, asegurando al juez que él intentó brindarle los primeros auxilios a "Toño" y que incluso, fue él quien pidió ayuda de la Policía Capitalina y una ambulancia.

Dijo ser el encargado de los "ballet´s" de ese lugar y que no tuvo relación con los hechos, su defensa incluso solicitó al juzgador analizar los videos difundidos donde aseguraron, en ningún momento se observa al imputado participar en la agresión de la víctima.



¿Qué sucedió en "La Polar"?

Antonio Monroy, de 59 años, acudió la noche del domingo 8 de enero al restaurante "La Polar", en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, y horas después perdió la vida. Su acompañante, Adriana, denunció en una transmisión en vivo en redes sociales que era golpeado por los meseros, y según las primeras declaraciones, fue porque se negó a pagar la cantidad de propina que le exigieron los meseros.

Consta en la carpeta de investigación FICUH/CUH-2/UI-2C/D/00047/01-2023, que presuntamente uno de los meseros —a quien una de las testigos y acompañante de la víctima identificó como Pedro—, ya los conocía y tenían "problemas". Ambos llegaron a cenar y los trataron mal, pero no le dieron importancia.

Sin embargo, al momento de pagar el monto que no superaba mil pesos, los meseros le exigieron pagar eso y poco más de 50% del consumo total de propina. La narrativa es que la víctima se negó argumentando un mal servicio y maltrato, y fue entonces que la riña empezó.



Muerte de comensal, por estrangulamiento

La necropsia practicada al cadáver de Antonio "Toño" Monroy, la víctima a quien presuntamente meseros y empleados del lugar conocido como "La Polar" asesinaron la madrugada del lunes 9 de enero, reveló que la causa de muerte fue una asfixia por estrangulamiento.

Además, el cuerpo presentaba diversos golpes contusos en todo el cuerpo, principalmente en rostro, nuca y pecho, ahí mismo se revelaron varios hematomas; signos que revelan que posiblemente los propios empleados intentaron reanimarlo ya en la calle, cuando estaba sin vida.

Por estos hechos, la Fiscalía Capitalina busca a un sujeto identificado como Sergio Gama "El Serch" jefe de seguridad de ese lugar, quien se aprecia en el video aventando el cuerpo de Toño Monroy y luego, según testigos, ordenó que abandonaran el cadáver a su suerte en la calle.