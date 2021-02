Dejan sin celular a representaciones diplomáticas

La austeridad implementada por el gobierno federal ha dejado sin el servicio de telefonía celular a representaciones de México en el exterior.

Ello, ha generado un malestar entre los empleados de consulados, principalmente en Estados Unidos y Canadá, que son quienes por lo menos cada fin de semana, hacen recorridos hasta los lugares en donde se asientan comunidades mexicanas, para llevarles servicios.

Bernardo Méndez Lugo, actual Director Ejecutivo de la Fundación Promigrante América Sin Muros y diplomático de carrera en retiro, comentó que en la actualidad, en cualquier parte del mundo, la telefonía móvil reduce eficazmente la distancia que existe entre individuos e instituciones, facilitando el intercambio y conocimiento.

La Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación, de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), envió a las representaciones de México en el exterior, una comunicación a través de la cual difundió la respuesta que se obtuvo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acerca de la solicitud de telefonía celular.

Hacienda dijo a la Cancillería que de acuerdo a los Lineamientos en Materia de Austeridad Republicana, la telefonía celular está autorizada para algunos entes de las Fuerzas Armadas, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad.

En caso de algún otro ente requiera de esta telefonía, deberá ser analizado y en su caso aprobado por Hacienda.

En el oficio SRE/TIN/E-0511/2021, la Dirección General de Tecnologías de Información e Innovación, expuso al personal diplomático que la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, recordó a la Cancillería que el 18 de septiembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los lineamientos en materia de austeridad.

"Al respecto, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mediante su Oficialía Mayor a través del oficio circular No 700.2021.002 da a conocer las Disposiciones Especificas para la autorización de la contratación del servicio de telefonía móvil para personas servidoras públicas diferentes al personal de las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, Seguridad Nacional y Seguridad Pública", se indicó en el oficio.

"En tales lineamientos se indica, en el numeral 18, fracción 3, inciso b, que dependiendo de las funciones de los entes públicos, en donde el servicio resulta imprescindible para el cumplimiento de las actividades encomendadas, así como en los casos estrictamente necesarios, la Secretaría de Hacienda, por conducto de la Oficialía Mayor, podrá autorizar la contratación del servicio de telefonía móvil para personas servidoras públicas diferentes de las previstas (...)", se detalla en los lineamientos.

Al personal diplomático se le anexó el documento de las disposiciones.

"Para su conocimiento, en ese sentido, esta Dirección General estará atenta al proceso ante el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de esta Secretaría (SRE), quien es el encargado de realizar las gestiones necesarias para obtener la autorización de la SHCP de acuerdo a las disposiciones señaladas", se expuso.

El ministro Bernardo Méndez subrayó que el uso del celular entre el personal diplomático no es un lujo.

"En el caso de los funcionarios y empleados de la red consular en EU el uso del celular no es un lujo ni algo superfluo. En cualquier tarea consular estando fuera de la oficina y sin acceso al teléfono fijo, el celular es clave y fundamental cuando el funcionario sale a trabajar en consulado móvil o consulado sobre ruedas y necesita concertar citas para definir lugares y horarios de atención al público, horas de llegada y de salida a una localidad", indicó el diplomático que estuvo acreditado en 4 consulados en Estados Unidos.

En varias ocasiones, mencionó, se requiere la atención de casos de emergencia y posibles accidentes o retrasos en carretera.

"La telefonía móvil ofrece varias oportunidades para beneficiar la comunicación del funcionario consular con líderes comunitarios en las poblaciones rurales y urbanas alejadas ya que ofrece un canal de comunicación directo para el cónsul con las comunidades rurales a nivel local e internacional; extiende el impacto de medios de comunicación ya establecidos, como por ejemplo la radio, el cónsul o funcionario consular puede informar a la radio local que cuentan con citas disponibles o que se cuenta con asesoría legal, entre otros.

"En otras palabras, el celular contribuye para que los servicios consulares sean más eficientes (logística, coordinación), haciendo un uso más efectivo del tiempo y disminuyendo tiempos de espera y atención al público más eficaz", puntualizó.