Dejan tijeras dentro de adulto mayor tras cirugía en Querétaro

A-AA+

QUERÉTARO, Qro., enero 19 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al ISSSTE por una inadecuada atención médica que derivó en fallecimiento de una persona adulta mayor en el Hospital General de Querétaro que opera esta institución.

Detalló que una persona de 79 años perdió la vida en agosto del año 2016, tras someterse a un procedimiento quirúrgico para retirarle la vesícula.

Se agrega que, en la cremación de la víctima, personal de la funeraria aseguró haber encontrado unas tijeras en el cuerpo incinerado, por lo que acudieron a la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed), aunque los representantes del ISSSTE sostuvieron que no hubo negligencia médica y se concluyó el expediente como "asunto no conciliado".

La CNDH obtuvo copia del expediente clínico y ahí se observa que no hubo la adecuada atención que la víctima requería en su calidad de adulta mayor, pues sufría dos padecimientos que implicaban resolución quirúrgica, pero el personal médico tratante lo minimizó.