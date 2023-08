Dejaré a sucesor "esbozos" de lo que se requiere en México: AMLO

A-AA+

El presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que dejará a su sucesor o sucesora "esbozos" de lo que se requiere en México.

Al destacar la construcción de obras como la refinería de Dos Bocas, la adquisición de la refinería de Deer Park y la construcción de vías férreas que podrían quedar pendientes, López Obrador afirmó que dejará puntos de vista "respetuosos".

"Aprovecho también para informarle a la gente, pero también informarle a los que puedan sustituirme, los que van a sustituirme, hombre o mujer, que les voy a dejar mis puntos de vista, muy respetuosos, algunos esbozos de lo que se requiere seguir haciendo", expresó López Obrador en su conferencia mañanera de este martes 8 de agosto en Palacio Nacional.

Destacó que por la industria de la construcción se han creado empleos, además que requiere atención permanente porque "es como subirse a la bicicleta y no dejar de pedalear".

"Hay proyectos de construcción permanentes, no parar, no parar, seguir haciendo infraestructura, obras públicas para seguir creando empleos", dijo.

En el Salón Tesorería llamó "héroes anónimos" a los trabajadores que han trabajado en obras como la refinería de Dian Bocas, el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo.