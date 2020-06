Dejaron crecer al cártel de Santa Rosa de Lima, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que en las pasadas administraciones se dejó crecer al Cártel de Santa Rosa de Lima en Guanajuato, por lo que construyó una base social.

En su conferencia de prensa, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, el titular del Ejecutivo reiteró su llamado a la población a que no proteja a grupos delincuenciales, porque tras la detención de los operadores de ese cártel se conoció que le pagaban a la población mediante una nómina.

"Era una a base de apoyo, por eso mi llamado a todos los que participan en este tipo de actos que recapaciten antes, a lo mejor como dicen los abogados aceptando sin conceder que no tenían apoyos del gobierno, que no los volteaba ver el gobierno, pues tenían que tomar ese camino, el de recibir ingresos para respaldar a la delincuencia, pero ahora las cosas son distintas, lo más importante para este gobierno es la atención al pueblo".