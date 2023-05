Del "Cártel Inmobiliario" al "Cártel de Andy"; senadores se enfrentan

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, mayo 3 (EL UNIVERSAL). - Legisladores de Morena iniciaron la primera sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión denunciando al llamado "Cártel Inmobiliario de la CDMX" y terminaron defendiendo al hijo del presidente López Obrador cuando la oposición expuso los negocios de los amigos de Andy, el hijo del primer mandatario, conocido como "Cártel de Andy".

En ríspido debate se hizo un repaso de casos de corrupción como la Línea 12 del Metro, donde se guardó un minuto por las 27 víctimas mortales de accidente ocurrido hace exactamente dos años, se revivió el caso del Cártel Inmobiliario, el caso de la noche triste del Senado cuando se aprobaron 20 reformas sin ni siquiera leerlas y finalmente lo que denominaron "El Cártel de Andy".

La artillería empezó por el oficialismo que en tribuna en voz del petista y michoacano, Reginaldo Sandoval, refirió la corrupción de llamado Cártel Inmobiliario, que nace en la Benito Juárez, por tantos años de gobierno de Acción Nacional, a quienes calificó de "banda de malhechores, delincuentes, ladrones que roban a la gente y que en el tema de la nación robaron al país, robaron a la patria durante 12 años".

De inmediato, el diputado federal del PRD, Marcelino Castañeda, prendió el malestar del oficialismo cuando se refirió al llamado "Cártel de Andy". "Sabemos ahora que el esquema favorito de corrupción de este gobierno de cuarta es, sin duda, los contratos mediante las Fuerzas Armadas que van a un Cártel Inmobiliario de los amigos de Andrés López Beltrán".

"Lo que se supone va a ser un parque ecológico se ha convertido en la caja grande de López Beltrán con una red de empresas de amigos, contratos millonarios y obras de dudosa calidad, por lo que hoy sabemos que "La Casa Gris" sí fue pagada desde México en compensación con las obras que hoy se les otorgan", dijo ante el malestar de los legisladores de Morena y el PT.

Jorge Álvarez Máynez, diputado de Movimiento Ciudadano, recordó la promesa de López Obrador: "No acepto, bajo ninguna circunstancia, que miembros de mi familia hagan gestiones, trámites o lleven a cabo negocios con el gobierno en su beneficio o a favor de sus recomendados. Esto incluye a mi esposa, hijos, hermanos, hermana, primos, tíos, cuñados, nueras, concuños y demás miembros de mi familia, cercano o distante".

Sin embargo, subrayó, el diputado naranja: "Todo mundo sabe que despacha en la casa del Pedregal, todo mundo sabe que para contratos en Cultura es con Andy, que para ser dirigente de Morena es con Andy, que para ser candidato de Morena es con Andy; todo mundo sabe que el veto a Ricardo Monreal lo puso Andrés Manuel López Beltrán".

Gerardo Fernández Noroña, diputado del PT, en su defensa a la familia presidencial acusó a la oposición de "matar" al Presidente cuando se contagió del Covid-19, pero no aludió las acusaciones contra el hijo del primer mandatario y el Cártel de Andy.

"Lo único que quieren es seguir haciendo negocios al cobijo del poder y quieren, desde esas instituciones, estar golpeando al compañero Presidente; están desesperados, no pueden. Lo declararon muerto y al tercer día se les reapareció. Tengan para que aprendan, para que se eduque la oposición", remató.