Del Mazo respalda iniciativa de colaboración de las Fuerzas Armadas

TOLUCA, Méx., octubre 24 (EL UNIVERSAL).- El gobierno del Estado de México respalda la iniciativa constitucional que impulsa el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que propone ampliar la colaboración de las Fuerzas Armadas en las tareas de prevención y atención del delito en el país, dio a conocer el mandatario mexiquense, Alfredo del Mazo ante el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.

"Como titular del Poder Ejecutivo del Estado de México, expresamos nuestro respaldo a esta iniciativa que busca extender la presencia de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, para seguir brindando tareas de seguridad a las familias mexiquenses. Aquí en el Estado de México trabajamos de la mano, de manera coordinada y a través de las 32 mesas de coordinación para la paz, hemos tenido resultados importantes para fortalecer la seguridad en nuestro territorio".

"Desde el Poder Ejecutivo expresamos nuestro respaldo a esta iniciativa. Hágale saber, señor secretario al presidente de la República, que el gobierno del Estado de México respalda las iniciativas que tengan como finalidad mejorar el bienestar y la calidad de vida de las familias mexiquenses", expuso el gobernador.

La tarde de este lunes el titular de Gobernación acudió al Congreso del Estado de México para exponer a los legisladores y miembros de la sociedad mexiquense los detalles de la reforma constitucional que plantea extender hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública.

En su mensaje, Del Mazo Maza mencionó que en la entidad mexiquense el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional son las instituciones públicas más respetadas y mejor valoradas por las familias, y consideró que su presencia es una fortaleza, ya que su participación es fundamental para la cobertura de los 125 municipios de la entidad, donde apoyan a realizar operativos más eficaces y de mayor impacto.

El mandatario mexiquense afirmó que por el trabajo coordinado entre el Estado de México y el gobierno federal, la seguridad en ese territorio presenta importantes avances, ya que durante los últimos cinco años se han sumado esfuerzos para construir una justicia cercana y confiable, con el impulso de las instituciones de seguridad, con base en el mejoramiento del desempeño policiaco, el perfeccionamiento de las labores de inteligencia y la focalización de los esfuerzos en los municipios con mayores índices delictivos.

En su intervención, el secretario de Gobernación destacó que los encuentros con los legisladores en los congresos locales son inéditos en la historia del país y ahora se aprovecha esa oportunidad para hablar de la reforma constitucional que pretende mejorar la seguridad en muchos municipios del país, donde no hay policías locales.

"En estados vecinos hay municipios que al día de hoy no tienen policía municipal y no la tienen porque por dos razones fundamentales: o porque quienes llegaron a ser autoridades municipales, vía una elección, pues fueron financiados por aquellos a los que debían de combatir, o simple y sencillamente porque el presidente municipal por temor prefiere voltear a ver a otro lado, el caso es que está desprotegida la población y ahí va el Ejército mexicano, la Guardia Nacional, en algunos casos la Marina, intentando recuperar las tareas de seguridad pública, recuperando la paz.

Hay también algunos estados donde cómodamente las autoridades abandonaron a su policía y lo más fácil era que las Fuerzas Armadas, que la Guardia Nacional nos solucionaran el problema, pero en Estado de México eso no es así", sostuvo.

"El gobernador Del Mazo ha invertido tiempo, dinero y esfuerzo a reconstruir a las fuerzas de seguridad pública estatal y trabaja de manera coordinada con la Federación. A mí me ha tocado platicar en alguna ocasión, cuando se tiene que trabajar de manera conjunta ahí está siempre el Estado de México y ahí está siempre trabajando de la mano con el gobierno federal", aseguró.

La propuesta de reforma constitucional reconoce una nueva división administrativa regulada por la Secretaría de la Defensa Nacional, que garantiza el respeto a los derechos humanos, a las tradiciones de las comunidades, y de los pueblos indígenas y afroamericanos, en la intervención de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública que requiere el país, indicó.

Anunció que habrá recursos para los municipios y los estados para que vayan consolidando sus policías municipales y estatales, aprobados por las cámaras de diputados, del orden de 27 mil millones de pesos de recursos de procedencia ilícita congelados, y de los cuales se destinarán un 40 % a las fuerzas armadas, 30 % a los estados y 30 % a los municipios, y a partir del próximo año se cree el fondo y puedan etiquetarse y disponer del presupuesto, precisó.

La bancada del PAN no estuvo presente en el Congreso estatal durante la visita de Adán Augusto López.

Después de acudir al Congreso mexiquense, el secretario de Gobernación y el gobernador Alfredo del Mazo se trasladaron al Palacio de Gobierno, donde continuaron los diálogos con representantes de varios sectores de la población mexiquense.