Del Mazo urge a reubicar 178 familias del Cerro del Chiquihuite

Alfredo del Mazo Maza, gobernador del Estado de México, informó que alrededor de 178 familias que viven en las faldas del Cerro del Chiquihuite, en Tlalnepantla, tendrán que ser reubicadas y alertó que tendrá que ser lo antes posible por el riesgo que existe de un derrumbe mayor.

Al salir de una reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que también estuvieron Claudia Scheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Del Mazo indicó que se trabaja con Protección Civil para tener el censo completo de las viviendas en riesgo y dar el apoyo necesario.

"Como lo hemos comentado, hay que desalojar una parte importante, de algunas viviendas que están en la zona alta, ¿por qué? A pesar de que ya está estabilizado todo lo que se cayó, todavía por las lluvias se corre el riesgo de que puede darse un deslave mayor. Están desalojando algunas viviendas, todas las que están ahí en riesgo. Ya se notificaron a todas, a cerca de 178 viviendas y la idea es que se puedan desalojar para evitar un riesgo mayor.

"El Presidente anunció un apoyo de vivienda para las familias afectadas y estamos trabajando con Protección Civil para tener el censo completo de las viviendas y pronto dar la atención que se requiera", dijo el gobernador mexiquense.

-"¿Dónde podrían ser reubicadas las familias?", se preguntó.

""Todavía no, todavía no, lo importante es que podamos desalojar todas, ya hay un avance importante, de 70%. Todavía hay algunas donde hay personas pendientes de su vivienda y sus pertenencias. Es importante hacer el desalojo lo más pronto posible", respondió Alfredo del Mazo.

-"¿A qué se debe que no se han salido?", se le cuestionó.

-"Están pendientes de sus pertenencias, que no quieren abandonar, ya no están viviendo ahí pero están atentos para cuidar sus pertenencias y esperando un apoyo", dijo.

Esta mañana de martes, luego del derrumbe en el Cerro del Chiquihuite el pasado 10 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que instruyó hacer un estudio de riesgo de las viviendas que se localizan ahí y ofreció a las familias la entrega de casas en otro lugar "porque tienen mucho riesgo".

En su mañanera de este martes, López Obrador manifestó que los pobladores que requieran ser reubicados "no van a salir perjudicados, sino al contrario".

"Aprovecho para hacer el llamado a quienes por necesidad están ocupando las orillas del cerro del Chiquihuite, que tienen mucho riego. Hoy en la mañana hicimos una revisión porque hemos dado la instrucción de que se haga un estadio a fondo para hacer una valoración de riesgos y hay casas que ya no pueden estar ahí, que es muy peligroso.

"Entonces, ¿qué les ofrecemos? Sus casas en otras partes en donde no corran riesgos, en donde puedan vivir con tranquilidad. Hoy dimos ya la instrucción en ese sentido", dijo el Presidente.

-"¿En dónde serán reubicados?", se le preguntó a López Obrador.

AMLO ofrece reubicar a pobladores que viven a las faldas del Cerro del Chiquihuite

-"En donde se consiga el terreno, vamos a conseguirlo, y las casas que sean necesaria para que no corran riesgo, porque lo más importante es la vida.

"Vamos a ponernos de acuerdo con casas, como ellos lo merecen y lo requieren y no van a salir perjudicados, al contrario para que también tengan, pues el estímulo, que puedan tomar la decisión porque a veces tienen que estar ahí corriendo los riesgos porque no tienen otra forma, no tienen a donde ir.

"Todo lo que se requiera, se está terminando el estadio, ya se dio la instrucción para tener los terrenos y las casas y así en todos los casos", aseveró en Palacio Nacional.