Delegado de Fonatur en Cancún amenaza con "apretar" a empleado de gimnasio por no dejarlo entrar (VIDEO)

Raúl Bermúdez Arreola, Delegado del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) en Cancún, Quintana Roo, amagó con clausurar el gimnasio que opera en el complejo residencial Isla Dorada, ubicado en la zona hotelera de la ciudad.

Bermúdez Arreola se molestó por no poder ocupar las instalaciones del gimnasio debido a que otras personas lo reservaron antes que él y reclamó vía telefónica al encargado, quien grabó la llamada debido a las amenazas e intimidaciones.

"De las 3 mil 500 personas que habitan Isla Dorada, al día sólo pueden usar el gimnasio 26, de las cuales 18 son las mismas todos los días", puede escucharse decir al funcionario.

Posteriormente, el funcionario del Fonatur puntualizó que las reglas respecto al aforo del gimnasio sólo se han mantenido en el fraccionamiento, pues de acuerdo a Bermúdez Arreola, en el estado se han tomado otras medidas.

"Te propongo una cosa: a los 26 cóbrales todo el servicio de los gimnasios y de los spas y al resto, quítanos al cobro ya de eso, proporcionalmente a nuestro mantenimiento, para poder ir a los demás gimnasios que nos van a aceptar", explicó.

Bermúdez Arreola señaló que si las reglas del fraccionamiento son distintas a las emitidas por las autoridades sanitarias, hay "una preferencia".

"Están mal tus reglas (...) tus reglas, ya son exclusivas. Todos los demás condominios (...) por mi posición en Fonatur me toca tratar con todos los condominios y ya abrieron sus gimnasios, con diferentes reglas, pero no exclusivas para 26 personas (...) o lo cierras y nos descuentas ya eso, hasta que lo vuelvas a abrir, o hazlo parejo", expresó.

El encargado del fraccionamiento trata de explicarle al funcionario el porqué de las reglas, sin embargo, Bermúdez Arreola volvió a insistir en que las normas que han emitido las autoridades difieren con las tomadas en Isla Dorada.

"Tus reglas no pueden ir contra mis derechos. Se acabó (...) Me voy a amparar. Por eso, y también así, me voy a poner de cabrón. O sea, de cabrón a cabrón (...) Por eso, estás atentando contra mis derechos (...) te estoy hablando como autoridad. Así como tu eres, te voy a apretar. Te lo voy a demostrar", aseguró.

El funcionario subrayó que demostraría que como autoridad sí puede actuar y después procedió a tratar de intimidar al encargado.

"Por Fonatur necesito ver a quien tenga autoridad aquí (...) tengo problemas con los accesos de Isla Dorada (...) ¿Cuándo puedes? O voy a tener que cerrar. ¿Quién es el presidente?".

"Vale la pena aclarar que la llamada está siendo grabada para que luego no salga con que no son las cosas así (...) Todo está siendo grabado. Nadie le está negando el acceso al gimnasio", le dice el encargado.

Usuarios en redes sociales reaccionaron ante el audio y bautizaron al funcionario con el mote de #LordFonatur.