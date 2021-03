Delfina Gómez pide recorte de personal en la SEP por políticas de austeridad y "los tiempos difíciles"

La Secretaría de Educación Pública (SEP) solicitó a subsecretarios y directores generales que presenten en los próximos días una propuesta de reducción de personal, como parte de las políticas de austeridad que mantiene el actual Gobierno federal.

Por medio de un oficio firmado por la recién entrada titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, se pidió a los encargados de organismos desconcentrados y entidades paraestatales de la propia Secretaría que en la próxima reunión que sostengan se hable al respecto del tema con las propuestas ya hechas.

"Sirvan estas líneas para saludarles deseando que se encuentren bien junto con sus seres queridos y colaboradores. Me permito distraer su atención en relación a la política de austeridad que nuestro señor Presidente ha impulsado y ha dado el ejemplo de que se puede tener un desempeño honesto y en estricto apego a la ley", se lee en las primeras líneas.

En el documento se expresa que esta petición surge no sólo por la política de austeridad traída por la administración de Andrés Manuel López Obrador, sino porque además el país atraviesa por un complicado momento a raíz de la pandemia.

Oficio de la SEP. Foto: Secretaría de Educación Pública.

"Dentro del complicado contexto por el que estamos pasando en esta pandemia, les pido muy atentamente reconsideren el número de personal a su cargo, solicitando atentamente me presenten en los próximos días su propuesta de reducción de personal", precisó la Secretaria Gómez Álvarez.

Además, en la carta dirigida a los funcionarios de la SEP se incluyó una frase del expresidente Benito Juárez, con la que insistió en evitar los actos de opulencia y a que se desempeñen con medianía.

"Haciendo eco de la frase de Don Benito Juárez: ´Bajo el sistema federativo, los funcionarios públicos no pueden disponer de las rentas sin responsabilidad; no pueden gobernar a impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes; no pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, resignándose a vivir en la honrosa mediana medianía que proporciona la retribución que la ley haya señalado´, los exhorto a evitar actos de opulencia y a desempeñarse con medianía", recalcó.

Finalmente, Gómez Álvarez escribió que en los próximos días serán convocados para una reunión presencial en la que se discutan las propuestas de recorte de personal y entren en vigor a la brevedad posible.