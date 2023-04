Delgado acusa que TEPJF violaría autonomía del partido por dirigencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 5 (EL UNIVERSAL).- El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado señaló que el proyecto que discutirá el Tribunal Electoral, el cual busca invalidar la prórroga de su periodo en la dirigencia, viola la autonomía del partido.

"Me parece que es un proyecto que viola la autonomía de nuestro partido de decidir. Esa disposición de alargar un año más el periodo de la secretaria General y un servidor, pues la tomó el Congreso Nacional de Morena, que es la máxima autoridad. Y creo que los partidos debemos tener derecho a organizarnos", expuso.

Al término de un evento de campaña de Delfina Gómez, en el Estado de México, dijo que van a ver cómo se da la discusión del proyecto en el Tribunal Electoral.

El proyecto de la magistrada Janine Otálora propone invalidar el artículo transitorio por el que se extendió un año, hasta octubre de 2024, el periodo de Mario Delgado en la presidencia del CEN de Morena y de Citlalli Hernández en la Secretaría General.

Afirmó que no tienen ninguna diferencia con el TEPJF y que respetan el punto de vista de la magistrada Janine Otalora.

Sin embargo, insistió en que "máxima autoridad de nuestro partido, pues es el Congreso Nacional que, por cierto, no teníamos Congreso Nacional desde 2015 y logramos organizarlo y de manera democrática se votó por esta prórroga de mandato de un año más".

Recordó que el motivo de la prórroga fue para no distraerse de las tareas de organización del Estado de México, de Coahuila y también de la elección federal de 2024.

"Ese es el fondo que motivó al Congreso Nacional a dar una prórroga de un año para no distraernos de las tareas de organización de la elección presidencial. Y resulta muy inconveniente en este año, final de este año, meternos a un proceso interno para renovar la presidencia", apuntó.