Delgado prevé problemas en oposición por financiamientos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 29 (EL UNIVERSAL).- El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, consideró que los partidos de la coalición Va Por México tendrán problemas para ponerse de acuerdo sobre los recursos con los que financiarán a sus aspirantes a la Presidencia de la República, y ello conllevará a que otros perfiles decidan no participar en dicho proceso.

"Las fracturas que se revelaron esta semana en la alianza opositora, son apenas el inicio, pues no lograrán ponerse de acuerdo sobre cómo ejercer en común sus prerrogativas partidistas para financiar este proceso. Ahí va a haber pleito, porque se trata de dinero", comentó.

También aprovechó la negativa a participar en el proceso interno de la oposición, del gobernador Mauricio Vila, y los senadores Lilly Téllez y Germán Martínez, para descalificar al Frente Amplio por México.

"Dijimos que los opositores iban a hacer un circo y que lo iban a llevar a distintas regiones del país, pero resulta que la gira no duró ni una semana. Creyeron que con ponerse la etiqueta de ´ciudadanos´ bastaría para convencer al pueblo", dijo.

Y afirmó que PAN, PRI y PRD han copiado las políticas implementadas por el gobierno federal, como la pensión para adultos mayores.

"Andan los panistas con el cuento de que ellos son los autores de la pensión de los adultos mayores. A mí sí me tocó ese debate cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de Gobierno", subrayó.