Delgado y Citlalli amplían dirigencia

Saltillo, Coah.- Mario Delgado permanecerá en la dirigencia nacional de Morena hasta octubre de 2024, y Citlalli Hernández como secretaria general, aprobaron los participantes del Tercer Congreso Nacional Ordinario del partido, que también autorizó cambios a sus estatutos para dejar de ser un partido de izquierda y convertirse en un instituto político que impulsa la 4T.

La votación, que se llevó a cabo sin sobresaltos, fue de mil 807 congresistas a favor y 520 en contra, además de 38 que se abstuvieron.

Con estos cambios el Plan de Acción aprobado eliminó la frase que señala que “Morena es una organización política amplia, plural, incluyente y de izquierda” para ser, según su propia definición, un “partido-movimiento político de mujeres y hombres libres que impulsa la cuarta transformación de México y que busca dar continuidad a las luchas históricas del pueblo mexicano en favor de la independencia y la soberanía, la democracia y la justicia, las libertades y los derechos individuales y sociales”.

Asimismo, el Congreso eligió al Gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como presidente del Consejo Nacional del partido, en sustitución de Bertha Luján.

Dentro de los cambios aprobados este sábado también se contempla la integración de los gobernadores morenistas y de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al Consejo Nacional del partido.

Este sábado y el domingo se prevé renovar el Consejo Nacional que se integrará por 200 personas: 100 hombres y 100 mujeres; además del Comité Ejecutivo Nacional , con excepción de la dirigencia nacional y la Secretaría general, que están a cargo de Mario Delgado Carrillo y Citlali Hernández, respectivamente.

El líder de Morena pidió unidad y dejar atrás los egos: “Que asumamos con claridad que lo único que importa es seguir haciendo historia nacional, no escribir una historia personal; que renunciemos a la dictadura del ego; que en nuestros corazones habite el amor y no el odio; que no dejemos nunca dejar de lucha unidos”.

“¡Presidenta!

¡Presidenta!”,

Una vez más, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fue recibida por integrantes de Morena con el grito de “¡Presidenta, Presidenta!; esta vez en la Sala de Armas del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se realizó el Congreso Nacional del partido guinda con blanco.

Unos metros más atrás se encontraba el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López –también señalado como posible candidato de Morena en 2024–, quien caminó por el mismo pasillo tomándose selfies, recibiendo saludos y abrazos de los asistentes al congreso que no se celebraba desde hace siete años.