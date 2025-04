Delincuencia organizada amenaza a buscadoras en Guanajuato

Madres buscadoras y personal de la Fiscalía estatal recibieron amenazas por parte de la delincuencia organizada durante los trabajos para la localización de la buscadora Lorenza Cano Flores, presuntamente encontrada sin vida en una fosa junto con restos humanos de otras personas, en el municipio de Villagrán, Guanajuato.

El fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, dijo que pese a los amagos de la delincuencia rescataron los cuerpos de las personas.

"Fue difícil, incluso con tintes de riesgo y peligro porque en la revisión... de la búsqueda, hubo amagos de la delincuencia organizada a los trabajos que veníamos haciendo, para la fiscalía y para las personas buscadoras, pero se hizo el rescate de cuerpos, restos humanos".

En ese hallazgo, hay indicios de que el cuerpo de Lorenza Cano estaba en una fosa; sin embargo, aunque se concluyan los estudios genéticos para establecer la legal identidad, permanecerá en calidad de desaparecida, reveló hace unos días el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, en una mesa de trabajo con diputados locales.

El 15 de enero de 2024 un grupo de criminales irrumpió en la vivienda de Lorenza Cano, ubicada en Salamanca, la sacó a la fuerza y mató a su esposo y a su hijo quienes trataron de evitar que se la llevaran. Lorenza Cano, integrante del colectivo "Salamanca Unido Buscando Desaparecidos", buscaba a su hermano José Francisco Cano Flores, de quien se desconoce su paradero desde el 17 de agosto de 2018.

Después de que el secretario de Gobierno anunció la posible localización de Lorenza Cano sin vida, el fiscal dijo que se tienen algunos resultados sobre el hallazgo, pero argumentó que por temas de protocolo no los puede adelantar. "Se hizo el rescate de restos humanos, estamos trabajando en ello".

Vázquez Alatriste también se rehusó a informar a cuántas personas corresponden los restos humanos encontrados. Dijo que deben ser muy cuidadosos y concretos, por el protocolo de contención.

Sobre el presunto reclutamiento de trabajadores para la planta Honda que se anunció en redes sociales, dijo que se le dio seguimiento, se hicieron rondines en la Central de Autobuses de Celaya, en donde habían citado a los interesados, y no llegó ninguna persona. También la empresa automotriz, a través de su representante legal, se deslindó y dijo que no tienen ningún mecanismo de promoción para la contratación de personal. En ese anuncio, que calificó como una broma lamentable, se utilizó el nombre de una persona que ni tenía relación con la publicación.

El fiscal anunció la apertura de una Carpeta de Investigación por la venta de armas de fuego, con labores de inteligencia; dijo que se actuó de inmediato, y en su caso se hará el desglose a la federación por ser la competente en delitos de violación a Ley de Armas de Fuego y Explosivos.