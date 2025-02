Claudia Sheinbaum considera demanda civil contra Google

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 13 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum reveló que su gobierno analiza presentar una demanda civil contra Google por renombrar a todo el Golfo de México como Golfo de América.

La Mandataria federal señaló que en el decreto que emitió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump solamente es sobre su "pedacito" de plataforma continental en el Golfo.

"Ahora con quien si tenemos una disputa en este momento es con Google, si es necesario vamos a una demanda civil. O sea, porque que en Estados Unidos se va a ver Golfo de América y en otros lugares Golfo de México y en otros lugares Golfo de México y Golfo de América, pero no están en lo correcto.

"Por esto que les estoy explicando, ni siquiera el presidente Trump está planteando que a todo el Golfo de México, se le llame Golfo de América, si no solamente a su plataforma continental. Entonces Google está equivocado. Entonces contestaron y le regresó la carta canciller (Juan Ramón de la Fuente) diciendo que no, que están equivocado, que no se puede llamar a todo el Golfo de México, Golfo de América. Se le volvió a dar el decreto y se le volvió a decir cuáles son las normas internacionales. Entonces si siguen insistiendo nosotros también pues ahí estamos pensando incluso una demanda porque incluso están nombrando sobre el territorio mexicano que es nuestra plataforma continental".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal señaló que Google Maps no es una norma internacional, sino una empresa privada que brinda un servicio de mapeo en todo el planeta.

Indicó que la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) es quien analiza la posibilidad de presentar esta demanda civil contra Google.

"Google Maps pues no es una norma Internacional, es una empresa privada que tiene este servicio, que tiene convenios con distintos territorios y países para poder hacer, pues este mapeo que tienen de todo el planeta, pero aún cuando sea una empresa privada, pues se ha convertido en una referencia internacional", dijo.