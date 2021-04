Democracia no goza de buen momento: Córdova

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, consideró que la creciente polarización y desinformación, aunada a la falta de resultados de los gobiernos democráticamente electos, ponen en riesgo la democracia.

"La democracia no goza de un buen momento y no es un asunto de hoy, de la pandemia, de un proceso electoral, desde hace tiempo venimos arrastrando promesas incumplidas", afirmó.

La creciente polarización, dijo, aderezada con altas dosis de intolerancia, es un antivalor democrático y dañan la imagen de ese sistema de gobierno.

Córdova participó en el Seminario sobre Política Educativa en México, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y el Programa Interdisciplinario sobre Política y Prácticas Educativas (PIPE) del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en el que indicó que la pobreza y la desigualdad no contribuyen a la promoción de la democracia.

Además de la polarización, expuso, se tiene desinformación aunada a la falta de resultados de los gobiernos que han sido democráticamente electos.

Subrayó que desde hace tiempo se ha arrastrado una serie de promesas incumplidas, lo que provoca el descontento.

"La pobreza y la desigualdad oceánica no ayudan a mejorar este contexto de desconfianza, de descontento", señaló.

No son buenos tiempos para la democracia debido a que hay un proceso de desinstitucionalización que afecta a los partidos y a los parlamentos, que son fundamentales para los gobiernos democráticos, comentó.

Al referirse a la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, destacó que poco más de la mitad de los consultados manifestó estar de acuerdo con la democracia, pero advirtió que la sociedad no debe confiarse.

"¿Cómo estamos satisfechos los mexicanos con la democracia? Un 52%, casi 53%, está muy satisfecho o algo satisfecho con la democracia, no está mal, pero tampoco hay que echar campanas al vuelo", consideró.

Según la encuesta, agregó, 65% de la ciudadanía está de acuerdo con la democracia, pero destacó que una de cada seis personas considera que le da lo mismo un régimen democrático que uno autocrático.

"Una de cada seis personas más considera que en algunas circunstancias un gobierno democrático puede ser mejor para resolver sus necesidades. Cuidado con esto", opinó el consejero presidente del INE.